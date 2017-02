Hotovo! Dočkal opouští Spartu. Trenér čínského klubu potvrdil jeho příchod

Čekání je u konce. Reprezentační záložník Bořek Dočkal definitivně přestupuje ze Sparty do čínské Superligy, kde bude nastupovat za Che-nan Ťi-na-jie. Přestup osmadvacetiletého záložníka dnes potvrdil trenér čínského klubu Jia Xiuquan. Letenský klub se k Dočkalově odchodu zatím nevyjádřil, ale podle spekulací by si měl za prodej své opory přijít až na 8 a půl milionu eur (229,5 milionu korun).

Přestup Bořka Dočkala ze Sparty do čínského klubu Cha-nan Ťi-na-jie byl ožehavým tématem posledních dní a reprezentační záložník v úterý po poledni odletěl s manželkou a hráčským agentem Jindřichem Šťastným přímo do Číny, kde si prohlédl tamní prostředí. Nakonec se zdá, že čínský klub českého záložníka zaujal a přestupu už brání pouze formality.

Příchod zkušeného 28letého záložníka potvrdil trenér čínského mužstva Jia Xuquan, ale oba kluby se k přestupu zatím nevyjádřily. Podle informací iSport.cz by měl pražský klub vyinkasovat astronomických 8 a půl milionu eur, v přepočtu necelých 230 milionů korun!

Samotný hráč by si měl podle všeho vydělat až 81 milionů korun ročně. Dočkal naposledy naskočil do prvního jarního utkání s Bohemians a zdá se, že se jednalo o jeho poslední start v rudém dresu. Čtvrteční odvetu play off Evropské ligy už s povolením klubu vynechal, aby mohl odcestovat do Číny.