CELÝ SESTŘIH: Příbram – Slavia 1:8. Pražané si zastříleli a jsou v čele ligy

To byla kanonáda! Raz, dva, tři, čtyři… Takhle by se dalo počítat až do osmi. Fotbalisté Slavie v 18. kole ePojisteni.cz ligy rozebrali poslední Příbram a zvítězili vysoko 8:1. Hattrickem se blýskl navrátilec Michael Ngadeu. Tři asistence a jeden gól zase přidala zimní posila Jan Sýkora. Pražané se tak vyšvihli do čela tabulky, druhá Plzeň má však jedno utkání k dobru. Červenobílí si připsali pátou výhru v nejvyšší soutěži po sobě a poprvé od pátého kola sezony 2014/15