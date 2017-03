Vízek o šlágru Slavia - Plzeň: Jde o titul! Vidíte, co dělají peníze

Slavia skvěle nakoupila a má velkou sílu, Viktoria Plzeň už ale v Evropě zvládla i těžší výzvy. To tvrdí pro iSport TV před šlágrem 19. kola ePojisteni.cz ligy bývalý reprezentant Ladislav Vízek. „Je to zápas o titul, což zní pro Slavii skvěle,“ usmívá se. Tipovat výsledek je ale podle něj hodně těžké. „To nemůže opravdu nikdo tušit, může to dopadnout jakkoliv. Tak se asi přikláním k remíze,“ říká Vízek.

„Tvrdík skoupil, co se dalo, a Číňané mu to zaplatili. Vidíte, co dělají peníze. Ale posílili opravdu dobře,“ chválí Vízek. „Ale pozor, Plzeň je zkušená a tyhle zápasy umí. V pohárech vyhrávala i nad silnějšími soupeři, než je Slavie,“ upozorňuje. „Ti kluci chtějí ligu udělat, protože já si myslím, že po sezoně skončí Petržela, Limberský, možná i Hubník, nevím, jak to bude vypadat,“ věští Vízek.

Proč se podle Vízka Slavia tak zvedla? Která z posil se mu nejvíce líbí? Co říká na duel s Plzní a proč je pro něj v boji o titul důležitější než pražské derby? Podívejte se ve VIDEU.

Schyluje se k bitvě o možná nejdůležitější tři body v sezoně. Slavia doma vyzve obhájce titulu Viktorii Plzeň. Jak tuto lahůdku ePojištění.cz ligy vidí bývalý reprezentační fotbalista Ladislav Vízek? Podívejte se ve VIDEU.

Jan Sýkora. Asi nejčastěji skloňovaný hráč na českém fotbalovém trhu během zimního přestupového období. Nadaný univerzál před nabídkou Plzně upřednostnil laso ze Slavie. Západočeský klub pak slovy svého trenéra Pivarníka naznačil, že nehodlá dávat za hráče přemrštěné částky. Proti tomu se zase ohradil slávistický šéf Jaroslav Tvrdík. Sýkora odpověděl skvělým výkonem v Příbrami, na který určitě bude chtít navázat proti svému mateřskému klubu. Každopádně jde o věc, která ještě přiostří rivalitu mezi dvěma ligovými konkurenty.