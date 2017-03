Spartě vypadli další hráči. Zdravý Šural rozhodl, na Kadlece se pískalo

Hned to trklo do očí. Sparta po výprasku v Jablonci změnila sestavu. Včetně před týdnem zraněného Costy na soupisce nefigurovali ani stoper Michal Kadlec, útočník Lukáš Juliš a záložník Lukáš Vácha. Důvod jejich absence? S lehce ironickým nádechem jak jinak než kvůli zranění.

„Všichni tři vypadli z tréninkového procesu. Vácha a Kadlec měli nějakou virózu, která jim nedovolila se připravovat na sobotní zápas,“ uvedl po výhře nad Duklou trenér a sportovní ředitel Tomáš Požár.

Do základní sestavy se tak vrátili Josef Šural a Václav Kadlec. Po vynechání utkání v Jablonci nechyběl ani obránce Ondřej Mazuch a na lavičce byli už připraveni Lukáš Mareček s Danielem Holzerem.

Nejlépe se zápas vyvedl Šuralovi, který se v 5. minutě uvolnil a nečekaně odhodlal ke střele ze střední vzdálenosti. Ta před brankářem Filipem Radou zaplavala a Sparta vedla 1:0.

Druhý navrátilec Václav Kadlec už takové štěstí neměl. Naopak, na co sáhl, to se mu nevyvedlo. Největší šanci měl ve druhém poločase, když Šuralův pokus vyrazil Rada přímo k němu, ale letní posila za více než 70 milionů korun poslala míč vysoko nad.

„Oba dlouho nehráli. Navíc opakovaně vypadávají z tréninkového procesu, opakovaně se do něho vrací. I my a především hráči byli v očekávaní, jak to zvládnou, jelikož neměli za sebou žádné ostré utkání a do hry nastoupili bez pořádné praxe. V Jablonci šli do zápasu jen na část utkání, poprali se s tím srdnatě. Teď to nebyl vůbec lehký zápas pro ostatní hráče, natož pro tyhle dva,“ shrnul Požár jejich hodnocení po utkání s Duklou.

Sparta se po porážce v Jablonci zvedla v domácím zápase s Duklou, ale zlepšení to z pohledu Letenských bylo hlavně výsledkové. Brzký gól Josefa Šurala dal domácím rychlé vedení, ve zbytku zápasu je však třetí tým tabulky nedokázal navýšit, a tak se při některých šancích Dukly nevyhnul nervozitě.

Líbil se mu Šuralův výkon. „Pepa splnil to, co jsme od něho očekávali. Během zápasu měl dobré okamžiky, vydal se ze všech sil, jsme s ním spokojeni,“ chválil sparťanský kouč.

Kadlec si však na hřišti prošel krušnějšími okamžiky. Kromě zahozených šancí jej při střídání vyprovázel pískot vlastních fanoušků, kteří neměli s jeho výkonem slitování.

„Nepomáhá nám to. Chtěli bychom, aby ohlasy byly pozitivnější. Zároveň však chápu, že naše hra není líbivá. Dnes to byly vydřené tři body a to se fanouškům nelíbí, chtěli by od nás vidět víc. A především zlepšený výkon,“ vyjádřil se k pískotu fanoušků Požár.

„Sejde se tady devět tisíc lidí, někdo nám fandí, někdo bučí. Snad nastanou časy, kdy se sem lidé budou opět těšit a budeme všichni spolu. Víc bych k tomu asi nechtěl říkat,“ uvedl na adresu naštvaných letenských příznivců brankář Tomáš Koubek.

