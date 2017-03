Pivarníkova pozice v Plzni? Napětí stoupá, Vrba by si radši počkal

Stále sedí v trenérském křesle Viktorie Plzeň, žádné pohovění to ale oproti podzimu není. Trenér Západočechů Roman Pivarník se včerejší porážkou v přímé bitvě o titul se Slavií (0:1) dostal pod ještě větší tlak. Už v průběhu minulého týdne se totiž spekulovalo o možném návratu Pavla Vrby do Štruncových sadů. Ten podle informací deníku Sport teď není na pořadu dne, vztahy uvnitř Viktorie ovšem zůstávají napjaté.

Na západě Čech nepanuje klid. Ani nemůže. Viktoria během tří jarních kol prohospodařila náskok na Slavii, po včerejším vzájemném střetu jí dokonce kouká na záda už se čtyřbodovým odstupem. Už před utkáním v Edenu se při tom začalo hovořit o možném návratu trenéra Pavla Vrby, který je po skončení angažmá v Machačkale bez práce.

„Jako trenér jsem pod tlakem neustále. Obecně platí, že pod ním není jednoduché pracovat. Jenom mě mrzí, že noviny před takhle důležitým utkáním odvedou pozornost někam úplně jinam,“ prohodil po zápase Roman Pivarník.

Třaskavý duel v Edenu sledoval Vrba společně s Dušanem Fitzelem, potkal se i s generálním manažerem Plzně Adolfem Šádkem, podle informací Sportu ale návrat bývalého reprezentačního kouče do Viktorie není na pořadu dne. „Je s vedením klubu v pravidelném kontaktu, o obnovení spolupráce se baví. Vrba se ale nyní do Plzně nežene, raději by si počkal na léto,“ uvedl zdroj dobře obeznámený s děním v klubu.

Na přetřes v Plzni sice přišlo i jméno Radoslava Látala, i do dalších ligových bojů ovšem s největší pravděpodobností povede Plzeň Pivarník. Ten je v mimořádně složité pozici. V zákulisí se hovoří o nespokojenosti hráčů se způsobem hry, jaký od nich kouč vyžaduje. Narušeny navíc mohou být i vztahy na trase vedení klubu – trenér. „Šéfové Viktorie v něj ztrácí důvěru,“ potvrdil zdroj.

Jak to dopadá, když Šádek v někoho ztratí důvěru, už detailně poznali Dušan Uhrin mladší, Miroslav Koubek i Karel Krejčí. Bude Pivarník dalším z řady? To z velké části určí i konečné umístění Západočechů v ligové tabulce.

Plzeň sice ztrácí na Slavii čtyři body, k dobru ovšem má dohrávku s Bohemians. Z boje o titul tak jedenáct kol před koncem soutěže rozhodně není venku. Právě zisk trofeje by mohl Pivarníka ve funkci zachránit. K jejímu dosažení ovšem musí mistr okamžitě a zásadně vystupňovat svou výkonnost. Jinak i třetí léto po sobě může dojít ve Štruncových sadech k trenérské defenestraci.

