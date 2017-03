ZLATÁ PÍŠŤALKA: Příhoda šlágr zvládl. Hejdova ruka? To nešlo vidět, říká

Tu první ruku viděl, ale neodpískal. „Taková se nepíská,“ říká. Tu druhou by hvízdl, jenže si jí nevšiml. „To nešlo vidět,“ vysvětluje pro deník Sport Radek Příhoda.

<p>V devatenáctém kole ePojisteni.cz ligy se sudím víceméně dařilo, jedinou výjimkou je Petr Ardeleanu, který obral Hradec Králové v duelu s Mladou Boleslaví o penaltu a nevyloučil Marka Matějovského. Nejsledovanější byl pochopitelně výkon Radka Příhody v zápase Slavia – Plzeň a až na několik jednotlivostí zkušený sudí šlágr kola odřídil dobře. Podívejte se na hodnocení všech rozhodčích v pravidelném pořadu iSport TV Zlatá píšťalka.</p> ZLATÁ PÍŠŤALKA: Příhoda šlágr Slavia - Plzeň zvládl, ale měl písknout penaltu

Opravdu ne?

„Že to ruka byla, vám vymlouvat nebudu a ani nechci. Penalta to být měla, ale museli bychom to vidět. Vy i všichni ostatní si toho všimnete až z nějakého šedesátého záznamu. Jenže v reálu to nešlo vidět. Jak to chcete udělat, když se tam sesypou tři hráči na sebe? To nemáte šanci. Já to řeknu takhle – po zápase to nikdo neřešil, ani slávisté. Protože si toho nikdo nevšiml. Ani z plzeňských hráčů. Tohle bych vůbec nepitval.“

Slavia - Plzeň: Hejda zahrál ve vápně úmyslně rukou, Příhoda neviděl

Slávisté by to možná řešili, kdyby nevyhráli. Ten výsledek vám asi pomohl, že?

„To je pravda, ale myslím, že v tomto případě by nikdo nic neříkal. Tohle opravdu není možné vidět.“

Možná by tedy řešili Hrošovského ruku ve skluzu, kterou trefil Sýkorův centr a která té Hejdově předcházela. Tu jste viděl, ale nepískal. Proč?

„Protože to nebyla penalta. Vezměte si tu vzdálenost, kolik to bylo, metr? A další věc, on jde přirozeně do skluzu. Když hráč padá, nemůže mít ruce úplně u těla. To nejde. On se otáčí, trefí ho to zezadu do té ruky, spíš k rameni, takže penalta ne. Takové se nepískají.“

Předseda pravidlové komise Jiří Kureš říká, že skluz jako takový se nepovažuje za přirozený pohyb a trefená horní ruka zvednutá od těla se píská.

„To bych souhlasil. Pokud byla nad hlavou, nepřirozeně od těla, tak ano. Ale tady nebyla nad hlavou, byla přirozeně od těla. Rozhodly ruka i vzdálenost od kopajícího hráče. Když to někdo z metru do někoho nakopne, není šance zareagovat.“

Slavia - Plzeň: Sýkora trefil Hrošovského do ruky, penalta se nepískala, Mešanovič v tutovce selhal

Ve druhém poločase Plzeňští přitvrdili a vy jste začal dávat žluté. Cítil jste možný problém, kterému je potřeba předejít?

„Přesně tak. Musel jsem to v jistou chvíli zastavit. Za pomoci žlutých karet.“

Kdy přišla ta chvíle?

„Já bych nechtěl jmenovat. Ale hráči sami dobře vědí, o které se jedná.“

Řezníka jsem si ještě v hlavě přehrál

Naskočení Limberského do Sýkory bylo až tmavě žluté. Nepřemýšlel jste i o vyloučení?

„Ne, k tomu tam chybělo, aby ho třeba udeřil do obličeje. Loktem ho udeřil do týla, to ano, ale na červenou to nebylo.“

Limberskému se nelíbila ani ta žlutá, něco tam na vás křičel. Co to bylo?

„Já jsem se otočil a šel jsem pryč. Snažím se koncentrovat na tu hru a řeším další věci. Odpískám, dám kartu a jdu dál.“

Co Řezníkovo vyloučení? Přišlo mi, že jste u té druhé žluté trochu váhal. Jako by se vám v uvozovkách nechtělo kazit zápas.

„Samozřejmě nechci do toho jako rozhodčí vstupovat nevhodně, ovlivňovat výsledek. Ještě jsem si to v hlavě přehrál, ten jeho zákrok, ale bylo to jasné. Věděl jsem, že už žlutou má, ještě jsem si to pro jistotu zkontroloval, ale nešlo jinak. Kdybych ji nedal, tak si teď povídáme jinak. Spočítali byste mi to.“

Naopak předtím, zkraje druhé půle, jste nedal žlutou Hušbauerovi za skluz proti brankáři Kozáčikovi. Proč? Šel tam s nataženou nohou a soupeře zasáhl...

„Přemýšlel jsem, jestli mu ji mám dát. Ale on vypíchl balon, tak jsem tam spíš zašel a vysvětlili jsme si to.“

Utkání tedy s odstupem hodnotíte jako podařené?

„Mám z toho dobrý pocit. Dostal jsem od různých lidí, hráčů, funkcionářů i kolegů rozhodčích hodně gratulací. Byl to zápas prvního s druhým a o rozhodčích se nemluví, což je dobře. Bavil jsem se s domácími i hosty a všichni byli spokojení. Tak to má být.“