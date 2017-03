Stověžatá síla! Slavia převyšuje zbytek ligy, ale neztrácí líbivost

Armáda pořádných chasníků – to je současná Slavia, jejíž výškový průměr vévodí celé fotbalové lize. A i díky této skutečnosti vede červenobílý tým tabulku. „Složení jejich kádru je po fyzické stránce výborné,“ uznal i kouč Plzně Roman Pivarník. „Je to obrovská výhoda,“ souhlasí bývalý slávista a sám dlouhán Pavel Novotný. Ale pozor – ligový lídr neztrácí navzdory parametrům svých hvězd fotbalovost a líbivý projev: v Edenu nenarazíte na neohrabané kolohnáty...

Podívejte se na žebříček ligových týmů podle jejich průměrné výšky:

Slavia má největší výškový průměr v lize







17 FOTOGRAFIÍ zobrazit galerii

Do dvou metrů jim chybí kousíček. Samí habáni. Vidí to i trenéři soupeře. „Mají to postavené i na fyzické síle, na dobrých standardních situacích,“ všímají si jednohlasně. Slavia je silově nejlíp složený tým v lize, přičemž tihle čahouni mají v malíku i míčovou techniku. To je pak jasné, že za titulem mažou právě červenobílí…

Jiří Pavlenka by nemusel vyskočit ani půl metru a dal by si hlavou o břevno. Tak bacha, když v té bráně stojí tak často… Simon Deli by mohl být skvělý nástroj na ofenzivní standardky, i když do cizí sítě mu hlavičkování nějak nejde. Milan Škoda je mistr soubojů celé ligy, takový lví král.

720p 480p 360p 240p <p><span>Do konce sezony ePojisteni.cz ligy zbývá ještě mnoho zápasů, avšak kromě derby pražských "S" těžko budeme v rozpisu soutěže hledat nějaké podobně atraktivní utkání jako Slavia - Plzeň. Sešívaní v ostře sledovaném mači porazili Viktorii 1:0, a statistiky dokazují, že zaslouženě. Podívejte se ve videu na zajímavá čísla ze šlágru jara, na která na internetu jen tak nenarazíte!</span></p> REKLAMA Šlágr jara řečí čísel: Slavia dominovala a Plzeň porazila zaslouženě! • VIDEO iSport TV

Je hodně věcí, i těch zvláštních, co symbolizují současnou Slavii. Jedna věta ale řekne všechno: tým vysokých věží a siláků, u kterých ale netrpí fotbalová dovednost. To se to pak hraje.

„Podívejte se na jejich somatotyp, pak jsou jejich důraz a produktivita v pokutovém území pochopitelná,“ naříkal už v říjnu kouč Zbrojovky Brno Svatopluk Habanec. Slavia jeho tým sestřelila 4:1, všechny gólové pozice měla až těsně před bránou soupeře.

Tohle je první výsadní prvek její hry. Dala 41 branek, a celých 37 z toho vstřelila uvnitř šestnáctky. Tah, síla a přímočarost, s jakou jde do soupeřovy kasy, je těžko chytatelná. V téhle statistice je druhá nejlepší Sparta, která ale ze stejného území zaznamenala hned o deset gólů míň.

„Pro nás bylo klíčové, že jsme dokázali Slavii udržet daleko od naší brány,“ ulevil si po velkém boji jablonecký kouč Zdeněk Klucký. Severočeši na podzim doma „sešívané“ opravdu docela zvládli a ukopali s nimi plichtu 0:0, přičemž měli víc tutovek než výběr Jaroslava Šilhavého.

720p 480p 360p 240p REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Slavia - Plzeň 1:0. Šlágr rozhodl Frydrych • VIDEO iSport TV

"Trpasličí" génius mezi věžemi

Pojďme na další čísla. Slavia je spolu s Plzní nejlepší i v útočných standardkách, dvanáct branek. K tomu pomáhá především fakt, že červenobílí mají nejvyšší jedenáctku v soutěži. Průměrně měří 187 a půl centimetru. Šest hráčů se dostává nebo překonává metu 190 centimetrů, Per-Egil Flo a Michal Frydrych k ní nemají daleko. Až pak je Josef Hušbauer a naposledy „trpasličí“ génius mezi věžemi Jan Sýkora.

Je ale třeba dodat, že jeden ze stěžňů, Simon Deli, se v soupeřově vápně prakticky neprosazuje. Je to typ fotbalisty, jemuž výška dodává na vznešenosti, hraje skvěle nohama a má především výbornou rozehrávku odzadu. Vůbec všichni čahouni z Edenu nemají problém s balonem, naopak. A tím násobí svou sílu.

„Slavia má obecně ve všech utkáních velkou výškovou převahu, proto má tak dobré standardní situace. Složení jejího kádru je po fyzické stránce výborné,“ všiml si i Roman Pivarník, kouč Viktorie, která právě kvůli neubráněnému rohovému kopu v neděli v Edenu padla.

A další důkazy. Slavia dostala jen tři góly, když soupeř kopal roh nebo přímák. V tom je lepší jen Viktoria se dvěma inkasovanými brankami. Dané je to i tím, že „sešívaní“ jsou nejlepší ve všech soubojových ukazatelích.

V tom všem ční mezi slávisty klíčová osoba – Milan Škoda. Nejlepší hráč do soubojů v lize. Má největší úspěšnost ze všech fotbalistů v soutěži, 45 procent, kraluje zejména útočným a vzdušným duelům. „Pomáhá výborně dopředu i dozadu,“ chválí ho bývalý slávista Pavel Novotný, který s týmem slavil v roce 1996 titul. Taky habán…

Kouč Jaroslav Šilhavý si je všech výhod dobře vědom. Proto je taky zhusta využívá, a Slavii to – podle tabulky – jde k duhu.

Chcete mít přehled o všem důležitém, co se děje ve Slavii? Zde sledujte všechny zprávy a zajímavosti ze svého oblíbeného klubu >>

720p 480p 360p 240p REKLAMA Slavia - Plzeň: Frydrych se uvolnil ve vápně a hlavou dal Slavii vedení 1:0 • VIDEO iSport TV