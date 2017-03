Hora před Slavií: Ngadeu? Tohle bude bolet. Ale rychlostně můžu mít navrch

Už neútočí z křídla, jaro začal na podhrotu. „Cítím se tam nejlíp,“ říká záložník Teplic Jakub Hora pro iSport.cz. „Mám volnost v nábězích doleva, doprava, dopředu. Jsem víc na balonu, dostávám se do zakončení. To se mi líbí.“ Z této pozice bude chtít překvapit i Slavii. Ale chápe, že ho čeká víc defenzivních povinností.

Jak zastavíte rozjetou Slavii?

„To se už dlouho nikomu nepodařilo. Bude to těžké i pro nás. Její hráči jsou dobře vybavení – fyzicky i technicky. Navíc jsou v laufu a budou chtít vstřelit co nejvíc gólů. Ale když je v útoku zaměstnáme, tak můžou mít problémy.“

Jenže v Edenu se nedařilo v ofenzivní činnosti ani Plzni. Měla jednu střelu na bránu.

„Víme, že budeme pod tlakem, ale úplně zalezlí být taky nemůžeme. Musíme proto nějaké balony udržet a vyřešit brejky. Rychlost při protiútocích by mohla být naše velká zbraň. Ukázali jsme to už proti Jihlavě, i když to byl jiný zápas. Věřím, že máme kvalitu na to, abychom Slavii potrápili. Popereme se o to.“



Jak z toho tlaku chcete vyjíždět?

„Musíme být celý zápas stoprocentně koncentrovaní, nepodcenit žádnou situaci. Musíme bránit jako tým. Vypomáhat jeden druhému. Bude to ale nesmírně náročné. Můžeme očekávat, že si zaběháme. Hodně si zaběháme...“

720p 480p 360p 240p <p><span id="docs-internal-guid-743120c1-9a31-5fda-11ad-d3092271c960"><span>Teplický start do jarní části sezóny byl vcelku úspěšný, po dvou remízách s Brnem a Mladou Boleslaví udržely šesté místo v tabulce. To Jihlava se před zápasem v prosluněných Teplicích nacházela na 14. místě v tabulky a před týdnem překvapila domácí výhrou nad Hradcem Králové 3:1. Jediný gól zápasu zaznamenal Martin Fillo, když proměnil pokutový kop. Teplice tak obraly Jihlavu o všechny tři body. </span><span><br class="kix-line-break" /></span></span></p> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Teplice - Jihlava 1:0. Jediný gól dal z penalty Fillo • VIDEO iSport TV

Uprostřed pole se potkáte s Ngadeuem. To je obr, jak ho přelstít?

„Souboje budou bolet stoprocentně, ale to i s Delim nebo Lüftnerem. Těch tvrdších hráčů má Slavia víc, u nás to dokáže Ljevakovič. Rychlostně bych ale mohl mít nad Ngadeuem trochu navrch. Jen se do těch situací dostat…“

Co vlastně říkáte vzestup Slavie? Že ani netrvalo moc dlouho a už hraje o titul?

„Obrovsky jí sedla výměna trenérů Šilhavý za Uhrina. Co jsem vypozoroval a slyšel od kluků, tak jsou s tím strašně spokojení. Sestavili silný tým. Daří se jim, vyhrávají. Jejich sebevědomí je teď na stoprocentní výši. Proto jdou za titulem už letos.“



V zimě koupila i Michaela Lüftnera z Teplic. Překvapilo vás, že se okamžitě prosadil do sestavy?

„Přál jsem mu to, vím, že je teď hodně spokojený. Jsme pořád v kontaktu a před zápasem si ještě napíšeme. Přestup mu prospěl. Chytil se tam výborně. Na druhou stranu známe Míšu a víme, jaké má slabiny. Musíme ho nějak potrápit. Ale taky se nemůžeme soustředit jenom na jednoho obránce. Hlavně bude záležet na jednotlivých situacích, ve kterých se objevíme.“



Vedení Teplice vyhlásilo cíl udržet šesté místo. Je to ve vašich silách?

„Sílu na to máme, ale nesmíme moc ztrácet body. Jako třeba doma s Brnem (1:1). To je rána.“



Ale ztrácí i Zlín a Mladá Boleslav. Co ještě předehnat je?

„V kabině se nebavíme o tom, že bychom chtěli jít na čtvrté místo. Ale koukám na tabulku, a proč to nezkusit? Na Zlín máme ztrátu šest bodů. Pro mě jsou evropské poháry, které jsem si zahrál s Plzní, víc než česká liga. Chtěl bych je ještě zažít. Třeba vyhrajeme dva tři zápasy a dotáhneme se.“