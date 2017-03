Tma z dýmovnice a bez děkovačky! Sparťanský kotel řádil v Boleslavi

V posledním domácím zápase Spartu vyprovázel ze hřiště pískot a pokřik „My chceme Spartu“. Po utkání v Mladé Boleslavi, které Letenští prohráli 0:1, tomu nebylo jinak s tím rozdílem, že nepokoje fanoušků na tribunách dokonce na čtyři minuty přerušily zápas a na stadion museli být povoláni pro případ nouze i policejní těžkooděnci se psy. Na tradiční děkovačku ani nedošlo. „Fanoušci nemohou být nadšeni z toho, co vidí, ale na druhou stranu s tím, co se dělo na tribuně, nemůžeme souhlasit,“ komentoval chování sparťanských příznivců hlavní trenér a sportovní ředitel Tomáš Požár.

Dlouho se drželi a tvořili sparťanským fotbalistům v Boleslavi takřka domácí podmínky. Letenští fanoušci dorazili do města automobilky v hojném počtu a na stadionu byli slyšet. Jejich řádění nastartovalo až použití světlic, proti kterým zasáhli hasiči, kteří z hadic kropili vodu přímo do sektorů.

Poté se řádění hostujících příznivců zvrhlo ve strkanici s hasiči a místními pořadateli. V jednu chvíli dokonce celou tribunu vedle sparťanského kotle zahalila tma, když některý z fanoušků použil černou dýmovnici, která způsobila hustý dým. Sudí Pavel Orel neváhal ani minutu. Přerušil zápas a nechal pracovat organizační složky. To už na stadion přispěchali i těžkooděnci se psovody, ale zakročit nakonec nemuseli.

Po pětiminutovém nastavení, ve kterém se Spartě nepodařili vyrovnat, spustili hostující fanoušci pokřik „My chceme Spartu“, když hráči k tribunám přicházeli poděkovat, stalo se mezi oběma tábory něco, co Lukáše Váchu namíchlo, a tak rázem poslal celý tým ze hřiště bez poděkování.

Mladá Boleslav - Sparta: Fanoušci Sparty řádí, odpálili velkou dýmovnici

„Je to nepříjemné,“ komentoval celou situaci kapitán Lukáš Mareček. „Zlobí se na nás, což musíme pochopit, protože to, co předvádíme na hřišti, se teď asi nelíbí nikomu. Do fotbalu to samozřejmě nepatří, ale dávají nám najevo, že jsou rozčilení a naštvaní na nás. Je potřeba, abychom za to my vzali na hřišti, a potom to bude dobré i v hledišti,“ snažil se najít letenský středopolař aspoň trochu pochopení pro rozhořčení fanoušků.

Ale také nesouhlasil zrovna s takovým projevem nespokojenosti. „Prohrávali jsme 0:1, chtěli jsme hrát a něco s tím výsledkem udělat. Opakuju, že tohle do fotbalu nepatří. Když jsem řekl pochopit, myslel jsem to, že na nás pískají, protože hra, co předvádíme, je špatná.“

„Nepomáhá nám to. Když se nedaří týmu a ještě se dějí tyhle věci... Vnímáme to my, vnímáte to vy, že to není optimální,“ řekl zase v rozhovoru pro telvizi O2 Sport trenér David Holoubek. Hlavní kouč a sportovní ředitel Tomáš Požár měl na celou věc podobný názor, zároveň však poznamenal, že to neovlivnilo celý zápas. „Dnes jsme neprohráli kvůli fanouškům,“ uvedl.

<p><span>Fotbalisté Sparty prohráli ve 20. kole první ligy v Mladé Boleslavi 0:1 a dali šanci Slavii s Plzní zvýšit náskok v čele tabulky. O výhře domácích rozhodl stoper Douglas da Silva a středočeský celek tak ukončil sérii devíti zápasů za sebou bez vítězství trvající od října a Pražany porazil poprvé od dubna 2012. Čtvrtá Boleslav navíc snížila ztrátu na třetí Spartu na čtyři body.</span></p> CELÝ SESTŘIH: Mladá Boleslav - Sparta 1:0. Zmar Letenských, rozhodla standardka

