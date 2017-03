Trenér pro Spartu! Nejblíž je Petr Rada, v úterý už by mohl vést trénink

Fotbalová Sparta by mohla bez hlavního trenéra vydržet jen jeden den! V pondělí totiž byla od A týmu odvolána dvojice Tomáš Požár, David Holoubek a pokud půjde vše podle plánu, úterní trénink už by mohl vést nový trenér. Tím by měl být podle zdrojů iSport.cz blízkých vedení klubu nečekaně Petr Rada. Pražský klub by mohl zkušeného kouče, který vedl naposledy Příbram, ale trénoval i národní tým, v úterý oficiálně jmenovat a potvrdit jeho nástup do funkce.