Pivarník: Proti Plzni byla mediální kampaň. Zápasy musíme zatím uválčit

Berete to dneska jako šťastné vítězství?

„Tak to neberu. V některých zápasech máme hodně šancí a neproměníme je. Někdy se to týmu zase vrátí, že se dostane do méně šancí a dokáže je využít jako my dneska. Neměli jsme jen jednu šanci, ještě Kopic šel v závěru sám na kasu, řešil to špatně, tohle nás trošičku trápí. Předtím jsme se dostali do brejkové situace a skončíme u praporku. Zápasy musíme zatím uválčit a doufám, že se postupně herně chytíme.“

Na jaře jste odehráli pět zápasů. Vidíte na mužstvu nějaké zlepšení?

„Když to řeknu objektivně, těžko lze mluvit o zlepšení. Momentálně nás trápí individuální činnost hráčů. Potřebujeme se uklidnit, aby hráči začali správně řešit běžné fotbalové věci, to není o systému. Ta věc je v hlavě, v poslední době se tomu musíme víc věnovat a odpustit od běžných nácviků.“

Jak se na zlepšení psychiky dá pracovat v trénincích?

„Co si budeme povídat, proti Plzni byla obrovská mediální kampaň. Hráči řeknou, že to nečtou, ale čtou to. Člověk se snaží pracovat s hráči pozitivně, škoda, že když jim člověk řekne, aby to nečetli, oni to čtou. To vám nepřidává. Jsme pod obrovským tlakem a budeme pod ním neustále, ale potřebujeme víc pracovat na pozitivních věcech a dát ty negativní stranou. Z chyb je třeba se poučit, ale když to moc řešíte, ubijí vás to. Chceme pracovat víc pozitivně, mít zábavné tréninky, abychom se z toho dokázali dostat. Část hráčů podává výborné výkony, ale potřebujeme, aby zahrála celá jedenáctka.“

Jak se vám líbil Marek Bakoš, kterého jste postavil k Michaelu Krmenčíkovi a dnes utkání rozhodl?

„Jsem velmi rád, že Marka Bakoše máme. Je to hráč, který se do Plzně vrátil, má tady výbornou minulost. Je to obrovský srdcař, bojovník, nevypustí jediný trénink, všechno odmaká naplno. Potřebujeme rychlejšího hráče, škoda, že Krmenčík nedokáže těžit z obrovské Bakyho práce. Naběhá kilometry, udrží a sklepává balony, ale druhý útočník z toho musí těžit. To nám momentálně nejde.“

Proč nebyli k dispozici Hromada, Hejda a Limberský?

„Hráči mívají po zápasech šrámy, teď po Liberci byly větší. Hrajeme anglický týden, ale hráči nejsou zdraví. Hejdič už by v neděli mohl být k dispozici, Kuba Hromada také. Snad i Limba se zapojí do tréninku.“

Je důležité, že jste se na jediný bod přiblížili ke Slavii?

„Stále chceme hrát o titul, důležité, aby oba mančafty byly pod tlakem, pod tlakem se pak dělají chyby. Teď je máme hodně na dostřel. Žádný zápas není lehký, někdy to uhrajeme fotbalově, někdy bojovností.“