Sparta před derby? Pohovory a změna při bránění. Tým je v pozoru, řekl Rada

Změnil systém bránění, během pauzy pracoval s týmem na kondici a ještě stihl individuální pohovory s hráči. Sparťanský trenér Petr Rada vládne v kádru Letenských pevnou rukou. Před nedělním derby se dle svých slov snaží do hráčů dostat větší dávku sebevědomí. Zároveň si do svých svěřenců rýpl, když se jich zeptal, zda je neštve, že nebyli nominováni do reprezentace. „Je to motivace, aby se tam dostali zpátky,“ řekl zkušený kouč na středečním setkání s médii.