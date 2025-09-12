Zbrojovka má špílmachra z Makedonie. Nejlepší hráč ligy, říká jeho kamarád ze Slovácka
Tohle může být terno. Brněnská Zbrojovka potvrdila příchod talentovaného záložníka Martina Gjorgijevského (20), reprezentanta Severní Makedonie v kategorii U21. „Je to čistá desítka, perfektní a klidná na míči. Moc se mi líbí,“ uvedl pro web iSport jeho krajan a obránce Slovácka Andrej Stojčevski, jenž s mladým záložníkem působil před pár lety v celku Brera Strumica.
O Martina Gjorgijevského měl zájem skotský FC Dundee a nejlepší makedonské kluby. Souboj o talentovaného špílmachra však vyhrála Zbrojovka, s níž podepsal víceletý kontrakt.
Makedonec přichází do Česka po vynikající minulé sezoně, kdy v osmadvaceti utkáních zapsal bilanci 9+8. Následně usoudil, že je čas se v kariéře posunout. Doma zůstat nechtěl, proto zvažoval nabídky ze zahraničí. Se skotským Dundee k dohodě nedošlo, s Brnem už ano. „Byl nejlepším hráčem makedonské ligy,“ mínil Stojčevski, jenž se těší, až se s kamarádem spojí. Zatím mu o transferu nereferoval.
Oba působí na Moravě, z Uherského Hradiště do Brna to není daleko. Druhá liga v ambiciózním týmu je podle Stojčevského pro Gjorgijevského rozjezd mimo rodnou zemi optimální. Podle něj přechod na intenzivnější herní styl fotbalu zvládne. „Má dobrý charakter a chce pracovat,“ vypíchl. Od posily se ve Zbrojovce čeká po zapracování do sestavy hodně. Odchovanec Strumice má přinést góly, asistence, tvořit hru. „Je to kreativní, top hráč,“ chválil hráč prvoligového Slovácka, jenž se do české ligy dostal přes Slovensko. Tam začínal v béčku Žiliny a postupně šel nahoru.
Podobně vidí krajanovu cestu. „Druhá liga je pro něj dobrý krok. Zbrojovka podle mě postoupí do první,“ usoudil Stojčevski, jenž je o dva roky starší. „Martin je považován za mimořádně talentovaného hráče. Přestože je mu teprve dvacet, má odehráno přes osmdesát zápasů v makedonské lize a dokonce vedl tým i jako kapitán,“ doplnil uznale Martin Jiránek, sportovní manažer brněnského klubu.
Makedonský špílmachr bude kouči Martinu Svědíkovi k dispozici už v neděli na Žižkově.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Táborsko
|8
|6
|0
|2
|16:9
|18
|2
Baník B
|8
|5
|2
|1
|18:8
|17
|3
Brno
|7
|5
|1
|1
|18:7
|16
|4
Žižkov
|8
|5
|1
|2
|12:7
|16
|5
Opava
|7
|4
|3
|0
|12:5
|15
|6
Ústí
|8
|5
|0
|3
|17:12
|15
|7
Artis
|7
|4
|1
|2
|10:12
|13
|8
Slavia B
|8
|4
|0
|4
|17:9
|12
|9
Příbram
|8
|4
|0
|4
|11:15
|12
|10
Jihlava
|8
|3
|2
|3
|10:8
|11
|11
Sparta B
|8
|3
|0
|5
|6:13
|9
|12
Č. Budějovice
|8
|2
|2
|4
|8:17
|8
|13
Prostějov
|8
|2
|1
|5
|7:12
|7
|14
Chrudim
|7
|1
|2
|4
|9:17
|5
|15
Vlašim
|8
|1
|1
|6
|9:15
|4
|16
Kroměříž
|8
|0
|0
|8
|6:20
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup