Předplatné

Zbrojovka má špílmachra z Makedonie. Nejlepší hráč ligy, říká jeho kamarád ze Slovácka

Martin Gjorgijevski by se mohl stát jednou z hlavních opor druholigové Zbrojovky
Martin Gjorgijevski by se mohl stát jednou z hlavních opor druholigové ZbrojovkyZdroj: FC Zbrojovka Brno
Martin Gjorgijevski by se mohl stát jednou z hlavních opor druholigové Zbrojovky
Rigino Cicilia je novou posilou Zbrojovky
Zbrojovka hlásí posilu do útoku, přichází Rigino Cicilia
Trenér Zbrojovky Martin Svědík nebyl z výkonu svého týmu v prvním derby s Artisem zrovna spokojen
Fotbalisté Zbrojovky a Artisu Brno v prvním derby
První brněnské derby mezi Artisem a Zbrojovkou sledoval vyprodaný stadion
Zbrojovka v utkání MOL Cupu na hřišti Bohunic
11
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Chance Národní Liga
Začít diskusi (0)

Tohle může být terno. Brněnská Zbrojovka potvrdila příchod talentovaného záložníka Martina Gjorgijevského (20), reprezentanta Severní Makedonie v kategorii U21. „Je to čistá desítka, perfektní a klidná na míči. Moc se mi líbí,“ uvedl pro web iSport jeho krajan a obránce Slovácka Andrej Stojčevski, jenž s mladým záložníkem působil před pár lety v celku Brera Strumica.

O Martina Gjorgijevského měl zájem skotský FC Dundee a nejlepší makedonské kluby. Souboj o talentovaného špílmachra však vyhrála Zbrojovka, s níž podepsal víceletý kontrakt.

Makedonec přichází do Česka po vynikající minulé sezoně, kdy v osmadvaceti utkáních zapsal bilanci 9+8. Následně usoudil, že je čas se v kariéře posunout. Doma zůstat nechtěl, proto zvažoval nabídky ze zahraničí. Se skotským Dundee k dohodě nedošlo, s Brnem už ano. „Byl nejlepším hráčem makedonské ligy,“ mínil Stojčevski, jenž se těší, až se s kamarádem spojí. Zatím mu o transferu nereferoval.

Oba působí na Moravě, z Uherského Hradiště do Brna to není daleko. Druhá liga v ambiciózním týmu je podle Stojčevského pro Gjorgijevského rozjezd mimo rodnou zemi optimální. Podle něj přechod na intenzivnější herní styl fotbalu zvládne. „Má dobrý charakter a chce pracovat,“ vypíchl. Od posily se ve Zbrojovce čeká po zapracování do sestavy hodně. Odchovanec Strumice má přinést góly, asistence, tvořit hru. „Je to kreativní, top hráč,“ chválil hráč prvoligového Slovácka, jenž se do české ligy dostal přes Slovensko. Tam začínal v béčku Žiliny a postupně šel nahoru.

Podobně vidí krajanovu cestu. „Druhá liga je pro něj dobrý krok. Zbrojovka podle mě postoupí do první,“ usoudil Stojčevski, jenž je o dva roky starší. „Martin je považován za mimořádně talentovaného hráče. Přestože je mu teprve dvacet, má odehráno přes osmdesát zápasů v makedonské lize a dokonce vedl tým i jako kapitán,“ doplnil uznale Martin Jiránek, sportovní manažer brněnského klubu.

Makedonský špílmachr bude kouči Martinu Svědíkovi k dispozici už v neděli na Žižkově.

#TýmZVRPSkóreB
1Táborsko860216:918
2Baník B852118:817
3Brno751118:716
4Žižkov851212:716
5Opava743012:515
6Ústí850317:1215
7Artis741210:1213
8Slavia B840417:912
9Příbram840411:1512
10Jihlava832310:811
11Sparta B83056:139
12Č. Budějovice82248:178
13Prostějov82157:127
14Chrudim71249:175
15Vlašim81169:154
16Kroměříž80086:200
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů