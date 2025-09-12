Prekop o přestupu: Chorý tlačil na to, abych přišel. Proč psal šéfovi kotle Baníku?
„Sledovali jsme ho opravdu dlouho, patřil mezi naše vysněné posily. Jeho typologie dokonale zapadá do našeho způsobu hry,“ rozplýval se trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský po přestupu Erika Prekopa z Baníku. Podrobnosti poměrně komplikovaného transferu, v jehož rámci Ostravu posílí Ondřej Kričfaluši, David Planka a od zimy také Filip Šancl, popsal Prekop v rozhovoru pro Sport.sk. 27letý útočník promluvil nejen o náročných jednáních, ale také o zajímavé roli, kterou v přestupu sehrál jeho konkurent Tomáš Chorý.
„Považuju to za zadostiučinění po dosavadním průběhu kariéry, ve které jsem si prošel vším možným. Je to odměna,“ říká Prekop o transferu. Přesto Slavii nebere jako konečnou zastávku. „Spíš jako odrazový můstek, díky kterému se budu moct dostat ještě dál. Přestupu si ale nesmírně vážím, Slavii považuju za významný evropský klub,“ dodává.
Zároveň přiznává, že opustit Baník pro něj nebylo jednoduché. „Na začátku jsem o nějaké nabídce neměl ponětí. Věděl jsem, že probíhají nějaké ‚oťukávačky,‘ ale něco podobného už jsem se Slavií zažil ještě v době, kdy jsem hrál za Bohemians. Nevěnoval jsem tomu takovou pozornost,“ vysvětluje.
Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík pak nicméně potvrdil, že klub má o Prekopa enormní zájem. A slovenský útočník chtěl vědět, jaká situace doopravdy je. „Měl jsem schůzku s vedením Baníku, kde mi řekli, že jednají, ale není to jednoduché. Po rozhovoru pana Tvrdíka mi manažer sdělil, že Slavia má opravdu obrovský zájem a kluby spolu komunikují.“
Psal jsem šéfovi kotle, aby...
„Abych byl upřímný, s vedením Baníku a majitelem Brabcem jsem si vytvořil skvělý vztah. Nadstandardní vztah jsem měl i s výkonným ředitelem klubu Michalem Bělákem. Ze začátku o přestupu vůbec nechtěli slyšet, což chápu,“ uznává Prekop.
Působení v Ostravě má z hlediska vztahů ještě jedno specifikum: fanoušky. Pro klub prakticky dýchají, fotbalisty „svého“ týmu v každé situaci podporují. I proto Prekop přistoupil k trochu neobvyklému kroku.
„Vždycky jsem k nim chtěl být upřímný, protože mě obrovsky podporovali. Když jsem ráno odjížděl do Prahy na zdravotní prohlídku, psal jsem i šéfovi ostravského kotle, aby se to dozvěděl přímo ode mě,“ popisuje. „Myslím, že to pochopil, ale naše cesty se tímto rozešly. Nedokážu si představit, že by někdo z Baníku fandil fotbalistovi, který hraje v pražském klubu.“
Důležitou roli v přestupu slovenského reprezentanta sehrál další forvard Tomáš Chorý. „Už když se o přestupu jednalo, psal mi ‚Kde to vázne, už pojď k nám.‘ I když bude mým konkurentem v útoku, byl jedním z těch, kteří chtěli, abych přišel. Když v klubu debatovali o mém příchodu, právě on tlačil na to, abych do Slavie šel,“ popisuje Prekop zajímavý detail transferu. „Svědčí to o tom, jak velký je hráč a člověk, i když ho má fotbalová veřejnost po některých vypjatých situacích nějak zaškatulkovaného.“
Chorý si ještě stále odpykává distanc za úder do rozkroku brankáře Slovácka Milana Heči. Trest potrvá ještě dva zápasy a o víkendu proti Karviné by tak měl v základní sestavě vyběhnout právě Prekop. Bude zajímavé sledovat, zda si pro sebe místo jedničky uzme dlouhodobě, a bude na úkor Chorého startovat také ve vysněné Lize mistrů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|3
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|5:3
|13
|5
Zlín
|7
|4
|1
|2
|10:8
|13
|6
Plzeň
|7
|3
|3
|1
|15:7
|12
|7
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|8
Liberec
|7
|2
|2
|3
|9:10
|8
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|5
|1
|1
|3
|4:5
|4
|14
Ml. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu