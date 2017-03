Sport Magazín: Sparta je nepoučitelná, shodly se legendy před derby

Pane Mašku, vy jste zažil, že byste šel se Spartou do derby v takhle špatném rozpoložení?

Václav Mašek: „Stačí, když zavzpomínám na svůj první zápas se Slavií, který byl zároveň v osmnácti mým prvním v lize. Byli jsme poslední a hráli na Slavii. Tohle ustát v hlavě nebylo jednoduché. Ale vyhráli jsme 2:1 a já jsem dal svůj první ligový gól.“

Jak se vám podařilo tlak ustát?

Mašek: „Tehdy mě museli podržet starší hráči. Pak to tak nějak šlo, protože člověk se chytil. Sparta teď rozprodala lepší hráče do ciziny a do áčka nastupuje mladá generace. Pokud by ale teď ještě měli ty mladší držet starší, tak je to podle mě špatně.“

Robert Segmüller: „To nedává logiku.“

Mašek: „A nemůže to fungovat. Protože takové typy mladých hráčů, jako byl třeba Pepík Jurkanin, je už hrozně málo.“

Segmüller: „Pepíček už hrál za áčko od sedmnácti nebo šestnácti let.“

Mašek: „A okamžitě se uplatnil.“

Horst Siegl: „Když se podíváme zpátky, Požár i Holoubek říkali: Máme nejsilnější Spartu, jakou jsme kdy měli. Všechny posty byly ztrojený a teď měli tři adepti na jedno místo ukázat, kdo z nich je na tom nejlíp. Ukázali, že ani jeden. To mi hlava nebere.“

Mašek: „Když má profesionální ligový klub v posledních letech takovou hráčskou politiku, jakou má Sparta směrem k výběru hráčů, pak dopadne takhle. Není to dobrý výběr.“

Vy, slávisti, jste rádi za takovou politiku rivala, nebo ne?

Pavel Kuka: „My se o ně nezajímáme, my si jedeme svoje. (usmívá se) Ne, teď vážně: bylo by hloupé a škodolibé mít radost z toho, že se někomu něco nedaří. Dobře, bavíme se tu před derby, ale celkově jde o český fotbal. Sparta je odraz české ligy, doplňuje reprezentaci, stejně jako v dnešní době Slavia a Plzeň. Takže co se v ní teď děje, je špatně.“

Pane Segmüllere, jak vy berete současnou Spartu?

Segmüller: „Je to tam takový nedořešený. Ve vedení klubu i ve vedení týmu. Není tam někdo, kdo by tomu dal hlavu a patu.“

