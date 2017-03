Vácha před derby: Ztrácet na Slavii devět bodů? To je opravdu hrozný!

Poprvé za dobu, co jste ve Spartě, nejdete do derby v roli favorita. Čím to?

„Tahle sezona nám nevychází podle představ, je to vidět i na bodovém rozdílu mezi námi a Slavií. Slavia, která byla dřív v útlumu, teď prožívá dobré období, stabilizovala se. Přivedli trenéra Šilhavého, který tam udělal nějakou práci, dal týmu pohodu a tvář. Slavia se odrazila ode dna.“

Momentálně na Slavii ztrácíte devět bodů. Není to ostuda?

„Všichni jsme si to představovali jinak, ztrácet devět bodů na Slavii je samozřejmě hrozný. Špatně se to poslouchá, je to nepříjemný. Nejsme z toho nadšení.“

Vy jste po nepovedeném zápase v Rostově vypadl ze základní sestavy. Jak jste to snášel?

„Na podzim jsem měl své problémy se zraněním, dostával jsem se do toho. Zápas v Rostově se mi nepovedl a trenér Holoubek s realizačním týmem, který to tady vedl, začal dávat příležitost jiným hráčům. Čekal jsem na svou šanci, v tréninku jsem pracoval tak, abych se do zápasového rytmu dostal, šel jsem hrát i za juniorku. Samozřejmě každý chce hrát, to je jasné.“

Za juniorku jste šel sám od sebe, nebo to byl trest za vaši účast na rapovém koncertě dva dny před zápasem v Jablonci?

„Ne, o žádný trest nešlo. Trenér Holoubek se mě zeptal, jestli chci jít hrát, a já jsem souhlasil. Chtěl jsem se dostat do nějakého rytmu, protože od Rostova jsem do žádného zápasu nezasáhnul. Měl jsem hrát proti Dukle, ale dostal jsem před zápasem virózu.“

Ovlivnila aférka s účastí na koncertě nějak vaši pozici ve Spartě?

„Jednali jsme naprosto na rovinu, všem jsem řekl, že jsem na koncertě byl a jak to ve skutečnosti bylo, ale v tu dobu měla Sparta dost jiných problémů. Jen pan Křetínský mi řekl, ať se svým ksichtem nikam nelezu, protože mě každý pozná, ať jsem radši doma. Doslova mi řekl, že odteď mám být už jen před našimi stopery. (směje se) Ale samozřejmě si uvědomuju, že to ode mě nebylo úplně ideální.“

