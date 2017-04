Hattrick, vytrhané sedačky i zlomená noha! TOP 10 derby Slavia - Sparta

Můžete hrát celý rok špatně, ale když vyhrajete tenhle zápas, tak jste u fanoušků za hrdiny. Už v neděli se zvedne opona velkého dramatu. Na programu je 287. derby pražských „S“. Po dlouhých letech bude favoritem domácí Slavia, Sparta má být pouhým sparingpartnerem. Bude to skutečně tak? Stane se nedělní bitva nezapomenutelnou? Podívejte se na nezapomenutelné derby v historii ligy.

Na úchvatný zápas musí být dva. Zatímco Sparta pelášila za pátým titulem v řadě, tak Slavia potřebovala dalekohled, aby zjistila, co se děje v čele tabulky. Derby však všechny rozdíly smazalo. Zasloužil se o to především legendární Pavel Kuka, který ve druhé půli nastřílel hattrick! Holub dal sice v závěru na 4:3, ale v poslední minutě vymetl šibenici Kuchař a slávisté oslavovali nečekaný bod. Derby bylo pro slávisty vítaným dopingem, protože nakonec se v závěru dostali na druhé místo.

Pavel Nedvěd se raduje z rozhodující branky do sítě Slavie v roce 1995

Pavel Nedvěd se raduje z rozhodující branky do sítě Slavie v roce 1995 • Foto Sport

Pavel Nedvěd se raduje z rozhodující branky do sítě Slavie v roce 1995 • Foto Sport

Slavia měla před rivalem pětibodový náskok, a ten tak musel vyhrát. Hosté si přichystali trumf v podobě Jozefa Chovance, který nastoupil, ačkoliv už půl roku dělal manažera! Slávisté byli v šoku, risk však vyšel, Sparta udržela v derby nulu. Navíc se v nervózním závěru, ve kterém domácí dohrávali v deseti, trefil do šibenice Pavel Nedvěd. Sparta stáhla náskok na dva body a euforie z derby je nakonec dohnala k titulu.

Ani ne půl roku po Nedvědově chvíli přišlo další nezapomenutelné derby. Do hlavní role se obsadil sudí Pavlín Jirků. Ten se věčně se usmíval, stíhal při zápase vykládat fóry, jednou dal dokonce žlutou kartu psovi. Jenže to odpoledne se kníratý mušketýr změnil v popravčího. Domácím upřel dvě penalty a po pauze Sparta rozhodla. Přesto Slavia na konci vyhrála po 49 letech titul a Sparta skončila až čtvrtá!

Derby nejsou jen nezapomenutelné góly a krásné zákroky. Někdy je to především lavina emocí na tribunách. Největší bengál se zvrhl v roce 2008 v posledním derby na Strahově. Vyloučení domácího Kalivody posloužilo jako záminka a na tribunách začal hotový ohňostroj. Průšvihy v hledišti se střídaly jako barvy na semaforu. Utkání bylo několikrát přerušeno, na hřiště létaly sedačky, jeden fanoušek se proběhl po hřišti…. Ligu nakonec vyhrála Slavia o tři body před Spartou.

Spartu trénoval obchodník s entuziazmem František Straka. Ten své svěřence před derby nahecoval tatarákem ve znaku slávistické hvězdy. Nebe nad Prahou se dalo do breku a štěstí toho dne pršelo Jiřímu Homolovi. Důrazný stoper byl léta ve stínu, ale toho odpoledne na výsluní, stačily mu dva rohové kopy. Slavii mohl vrátit do hry Piták, ale z penalty přestřelil. Sparta měla nakonec divokou sezónu. V půlce ligy nahradil velebeného Straku nenáviděný Hřebík, ale i tak drtivě vyhrála ligu.

Slavia – Sparta 2:1 (1:0) podzim 1999

Branky: 16. Horváth, 86. Vágner – 64. Novotný

Poslední derby ve „starém Edenu“ si nenechalo ujít přes 13 tisíc diváků. Na dřevěné tribuně se mačkali skauti velkých evropských klubů, všichni byli zvědavi na zázrak jménem Tomáš Rosický. Na toto derby se ale vzpomíná z jiného důvodu. V prvním poločase šli do skluzu vzájemně spoluhráči Gabriel s Labantem a druhý to odnesl zlomenou nohou. Na celý zápas to vrhlo temný stín. Po jarním kolapsu Slavie získala titul Sparta.