Svědík o ofenzivě Boleslavi: Nepracujeme tak, jak máme. Chybí i sebevědomí

Doléhá na tým, že se mu střelecky nedaří?

„Bohužel, nemělo by to tak být. Hráči se za některými chybami ohlížejí, v tomhle by mělo být víc sebedůvěry. Fotbal je o tom, že můžu i zkazit, ale nesmí mě to ovlivnit ve zbytku utkání. Nás bohužel tyhle situace ovlivňují. V některých věcech jsme nervózní. Tohle by být nemělo, protože tu jsou hráči, kteří už mají něco za sebou.“

Co vám v útočné fázi hlavně chybí?

„Musíme si to ještě víc zasloužit. Myslím, že to vychází i ze zápasů, které jsme hráli předtím. Teď byla třeba naše hra lepší než na Slovácku, měli jsme nějakou mezihru. Ale co se týče finální fáze, nejdeme podle představ. V šestnáctce máme malý tlak. Nepracujeme tak, jak máme. Musíme tomu jít naproti a dál pracovat.“

Po dvou zápasech se objevil v základní sestavě Jan Chramosta. Zdálo se, že pracoval víc než v předešlých zápasech. Jak jste s ním byl spokojen?

„Pracoval víc, Honza je pak závislý na předfinální fázi. Nemyslím si, že by měl v tomto zápase špatný pohyb, byť kdyby to byl takový starý Honza Chramosta, byly tam dvě situace v prvním poločase, kdy si mohl lépe převzít balon a mohla z toho být větší šance. Takhle z toho byl jen tlak a udržení míče. Na druhou stranu ve druhém poločase připravil šanci. Myslím si ale, že výkony Honzy by ještě měly růst. Chtěli bychom, aby to bylo ještě lepší. Musí se od něčeho odrazit. U něj je to v hlavě. On si připadá, že když se nedostane do šance, tak že je jeho práce zbytečná. Musí si uvědomit, že prvně pracuje pro tým a že to není jen o tom, jestli se dostane do šance. Je to i tom, jestli odpoutá protihráče, jestli dobře napadá, jestli vytvoří pozici pro spoluhráče. Ale proti Jablonci byl jeho výkon oproti předešlým zápasům zlepšený.“

