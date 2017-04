Kritický gólman Zlína Dostál: Je ostuda, co jsem předvedl!

Se Zlínem to jde na jaře z kopce. Nevyhrál ani na šestý pokus, celkem čeká na tříbodový zisk už osm kol. Dnes dokonce projel bitvu s nováčkem z Hradce Králové (1:3) po strašidelných hrubkách obrany a brankáře Stanislava Dostála. S tímhle nemá v Evropské lize co dělat. „Je ostuda, co jsem předvedl,“ kál se Dostál.

Jaký máte pocit z prvního gólu, při kterém jste neudržel střelu Pavla Černého a Milan Černý lehce doťukával?

„Někdo po té střele zařval „za tebou“, ale už jsem to nestihl a oni to dorazili.“

Co druhá branka, podobně laciná?

„Tam na mě spadl Jugy (Jakub Jugas) a propadlo to. Měl jsem do toho jít úplně jinak. První gól bych za chybu ani nepovažoval, ale ten druhý určitě jo. Jednoznačně jsem si to měl líp pohlídat.“

<p dir="ltr"><span>Zlín překvapivě podlehl Hradci Králové a přenechal Mladé Boleslavi čtvrté místo v tabulce. Východočeši vyhráli poprvé od 19. listopadu, kdy tři body odvezli z nedalekého Uherského Hradiště. A pomohli si v boji o záchranu, bodově se dotáhli na třinácté Bohemians.</span></p> <div><span><br /></span></div> CELÝ SESTŘIH: Zlín - Hradec Králové 1:3. Překvapivou výhru zařídilo duo Černý, Černý

Co byste řekl k výkonu týmu?

„My je doma musíme mačkat. (důrazně) Nebylo to ideální. Když budu mluvit za sebe, tak je ostuda, co jsem předvedl. Tohle je málo. Nemůžeme hrát jenom proti Plzni, Spartě. Na ty papírově slabší nám to zatím nějak nejde. Doma přitom musíme zvládnout každý zápas.“

Křičeli jste na sebe v poločase?

„Snažili jsme se to řešit spíš pozitivně, zvednout hlavu. Řekli jsme si, že to ubojujeme, vyválčíme. Ale hned prvních patnáct minut napovědělo, že to takto opět nebude. Bohužel. Máme trošku problém dostat se před bránu, chybí nám rychlejší přechod do útočné fáze. Předem to procpat nejde. Musíme to hrát přes kraje a sypat tam centry. Jenže jsme s tím začali pozdě.“