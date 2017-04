Nervák Potočný vyloučen za 11 minut! Trpišovský hrozil pokutou

Než jej poslal na hřiště, vzal Trpišovský Romana Potočného stranou a speciálně ho upozorňoval: pozor na přemotivovanost! Věděl, co říká. Vytáhlý útočník působil v Teplicích do letošní zimy a chtěl se ukázat. Jenže pozor si nedal.

"Konec utkání svým vyloučením de facto zkazil. Tým poslal do deseti, přitom hráči měli v nohách deset až patnáct kilometrů. Je to neomluvitelné," řekl Trpišovský.

Co se přesně stalo? Potočný inkasoval od Šušnjara ránu loktem a celou situaci dohrál v leže nesmyslným oplácením.

"Měl jsem to přímo před sebou a viděl jsem, že po Romanovi šlapal Šušnjar, nebo jak se jmenuje... Poty se sice ohnal, byla to chyba a on to ví, ale nebylo to nic hrozného na červenou kartu," nechápal sudího verdikt záložník Slovanu Egon Vůch. "Nechci radit rozhodčímu, ale kdybych utkání pískal já, tak dám oběma hráčům žluté karty. Protože Šušnjar to celé začal."

Trpišovský pohrozil Potočnému pokutou, nicméně s konečným verdiktem se rozhodl vyčkat, až si celou situaci důkladně prohlédne ze záznamu.

"Nic to ale nemění na tom, že šlo o zkrat. Vím, že dostal loktem a soupeř na něj šlápl, ale takhle reagovat neměl. Budeme to řešit," dodal liberecký kouč.