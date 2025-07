Hradecký střelec Sojka: Tušil jsem, že to Holy vypustí. Aut? Těsné, sám jsem nevěděl

Vstřelil nejkurióznější branku v úvodním ligovém kole. U lajny sebral míč, slávisté žili v domnění, že byl v autu… Přestali hrát, Alexandr Sojka si to namířil k bráně a suchou střelou mimo postoj Staňka poslal Hradec do vedení. „Bylo to velice těsné, sám jsem nevěděl. Proto jsem situaci dohrál a čekal, jak to vyhodnotí VAR,“ usmíval se úspěšný nováček v dresu „votroků“. Východočeši brali na úvod sezony bod za remízu 2:2.

Skvělý start do ročníku, že?

„Jasně. Bylo to velice těžké utkání, hráli jsme proti mistrovi. Abychom tady bodovali, museli jsme si sáhnout na dno. Snažili jsme se být kompaktní, hrát u sebe a chodit do brejků. Občas nám to nevycházelo, ale dali jsme dva góly, což se v Edenu moc nestává. Proto máme bod.“

Pojďme k vaší brance. Věděl jste, že za vámi Tomáš Holeš neběží?

„Tušil jsem, že to Holy vypustil, ale zároveň jsem nevěděl, co dělá Ogbu. On běžel do brány, to jsem byl překvapený. Vždyť jsem si skoro z půlky, ani ne sprintem, vedl míč až na penaltu. Vystřelil jsem, a dal gól.“

Trenér Horejš říkal, že jste chtěl celou dobu nahrávat. Je to tak?

„Ze začátku ano, ale jak říkám, byl jsem překvapený, že mě Ogbu nekřižoval a šel do brány. Tak mi nezbývalo nic jiného než vystřelit, a dát gól.“

Byl míč za čárou, nebo ne?

„Z mého pohledu to bylo velice těsné, sám jsem nevěděl. Proto jsem situaci dohrál a čekal, jak to vyhodnotí VAR.“

Jak vám premiéru v hradeckém dresu usnadnil Vladimír Darida?

„Vláďa je skvělý hráč, pomáhá nám všem, hlavně mně coby záložníkovi. Učím se od něj. Měl skvělou kariéru, má klid na míči, obrovský přehled, nedělá ztráty, což je hrozně důležité. Kdybychom míče jen vyhazovali, budeme se furt bránit.“

Co jste říkal vyrovnávací brance Jakuba Hodka?

„Hoďas má hodně dobrou střelu, to víme. Nejvíc se mi líbila oslava, kdy dělal jakoby nic. Trefil to skvěle, jsme za to moc rádi.“

Ceníte si reakce týmu po otočce ve skóre?

„Věděli jsme, že moc času nezbývá. Ale snažili jsme se do toho ještě šlápnout. Zkusili jsme se vydat, Hoďas to trefil a máme bod. Jsme rádi.“