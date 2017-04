Rada po výhře: V poločase to rozhodně nebyl valčík. Spartu ničila viróza

Zatímco v derby byl tým plný elánu a jezdil od prvních minut, proti Brnu zápas takový náboj neměl. Čím to bylo, že výkon klesl?

„Podle mě to bylo stejné. Věděl jsem, že derby se Slavií bylo úplně o něčem jiném. Měl jsem z toho i strach, aby na to hráči mysleli. Apeloval jsem na ně, že to bude zcela jiný zápas. Navíc soupeři, kteří sem přijedou, tak nemají co ztratit. Znát to bylo se Zlínem, kdy jsme nevyhráli. Začátek byl dobrý, ale čekal jsem, že budeme víc kontrolovat hru. Soupeř nás potrestal ze standardní situace. O poločase v kabině to rozhodně nebyl žádný valčík. Poté jsme opět dobře začali, ale znovu jsme inkasovali takový blbý gól. To by se stávat nemělo a ještě si to rozebereme.“

<p><span id="docs-internal-guid-145d571b-53d6-b44a-304d-4f66988ea125"><span>Petr Rada se dočkal prvního vítězství na lavičce Sparty, která porazila Brno 3:2. Výhra Letenských se přes rychlý vedoucí gól nerodila snadno. Domácí dělali velké chyby v defenzivě a pustili soupeře do množství šancí. V těch hráči Zbrojovky opakovaně selhávali.</span></span></p> CELÝ SESTŘIH: Sparta - Brno 3:2. Domácím v přestřelce pomohly sporné góly

Čím si vysvětlujete tolik šancí Brna?

„Špatně jsme na to reagovali. Může za to i blbé taktické bránění. Je k nepochopení, když Slavii do ničeho nepustíme a pak hrajeme takovým způsobem doma s Brnem. Všechny ty situace si musíme pustit. Myslím si, že tam byli dost zkušení hráči, kteří už mají něco odehráno, aby se takové chyby nestávaly.“

Sparta - Brno: Rada se pustil do Zavadila, křičel na něj kvůli konfliktu s Lafatou

Chyběli Václav Kadlec, Čermák, Néstor. Jaký je zdravotní stav mužstva?

„Já bych chtěl říct, že to, co se tu v týdnu odehrálo, jsem během kariéry ještě nezažil. Už na Slavii jsme tak nějak skládali sestavu. Od středy nám netrénovali Václav Kadlec, Mareček, Holzer, Pulkrab. Ti byli mimo do včerejška. Zasáhla je nějaká viróza, měli průjem, zvraceli a motala se jim hlava. Včera se připojili, nějakým způsobem zvládli trénink a v den zápasu přišel Čermák, že má to samé. Tak jsme ho ve dvě hodiny poslali domů. Odjeli jsme na hotel a tam to padlo na Vencu Kadlece, takže taky šel domů. Tím však neříkám, že se vymlouvám. To já nikdy dělat nebudu. Zbylí hráči jsou ve Spartě z nějakého důvodu a měli by něco předvést.“

Jak to vypadá s návratem Costy a Juliše?

„Juliš do dalšího zápasu určitě nebude, s Costou jedeme v pondělí na vyšetření k profesoru Kolářovi. Do toho má Néstor problémy s kolenem.“

Potěšilo vás dnes alespoň trochu, že při střídání Tiémoka Konatého už fanoušci nepískali, ale naopak tleskala většina stadionu?

„Je to příjemnější, to souhlasím, ale není to moje starost. Já jsem hráči řekl, aby se soustředil především na fotbal.“

Sparta - Brno: Ashiru dal míč před bránu Taščimu, ten prostřelil Koubka a snížil na 3:2