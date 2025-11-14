Lvíčata v přípravě podlehla Srbsku. Bílek chválil výkon: Škoda, že nepřišla odměna
Velký nápor, řada slušných příležitostí, ale nakonec porážka. Česká reprezentace do 21 let v přátelském utkání proti Srbsku ukázala hodně pozitivních momentů, ale nakonec padla 1:2. „Hra byla lepší než výsledek, s tím jsem spokojený. Je velká škoda, že nepřišla odměna,“ chválil výkon trenér Michal Bílek. Před důležitějším kvalifikačním zápasem proti Portugalsku tak zůstává pozitivní.
Velké štěstí, že o body tentokrát nešlo. Samozřejmě v případě nutnosti by celý zápas vypadal úplně jinak, ale po porážce 1:2 v Bulharsku by druhý neúspěch se soupeřem z kategorie hratelných hodně mrzela.
V úterním střetu s favorizovaným Portugalskem je potřeba od výběru českých mladíků vyšší kvalita. „Budeme muset hrát zodpovědně do defenzivy, protože mají obrovskou sílu vepředu,“ uvědomuje si Bílek.
Proti Srbsku se příliš nepovedl první poločas. Trenér nechal řadu tahounů odpočívat a bylo to znát. Gólman soupeře si připsal jen pár zákroků z kategorie povinných a naopak na druhé straně přišla rána po velmi špatně odbráněné standardní situaci. Gól teprve osmnáctiletého talentu Lazara Jovanoviče dal vedení hostům.
„Takovéhle góly dostávat nesmíme. Kvůli absencím jsme trochu ztratili výšku, ale tohle je chyba, kterou si důkladně rozebereme. Právě ve standardkách musíme být silní,“ vyčítal Bílek hráčům.
Česká jednadvacítka prohrála v přípravném utkání proti Srbsku 1:2 • Pavel Mazáč / Sport
Největší ofenzivní hvězdy tak přišly až po změně stran a herní projev se jasně zlepšil. Najednou se míč pohyboval prakticky výhradně na polovině Srbska a odměna přišla velmi rychle. Hned pět minut po přestávce zasáhl po souboji v samém rohu šestnáctky míč ruku Bojana Kovačeviče a sudí nekompromisně odpískal pokutový kop. K němu si stoupl žolík Yannick Eduardo a proměnil klidnou ranou po zemi doprostřed.
„Ukázal kvalitu. Odehrál velmi dobrý poločas, měl dobrý pohyb, chtěl hrát, vybojoval penaltu a pak ji i sám proměnil,“ vyzdvihoval přínos reprezentanta s nizozemskými kořeny kouč.
V tu chvíli měl český výběr stále spoustu času na to, aby Srbsko položil na lopatky, jenže si pokaždé vylámal zuby v koncovce.
Patrik Měkota pálil po rohu vysoko nad, druhý pokus Eduarda tentokrát brankář bez problémů lapil a stejně dopadla i slabá střela Lukáše Ambrose. Nebezpečnější zakončení pak předvedl Matyáš Vojta a po něm i Tom Slončík, ale v obou případech vytáhl gólman Viktor Džodič velmi dobrý zákrok.
„Měli jsme několik vyložených šancí a v koncovce jsme nebyli tak dobří, jak jsme si představovali. S jedním vstřeleným gólem nemůžu být spokojený,“ vypíchl hlavní nedostatek druhého poločasu trenér.
A když Češi ukázali, že si neví rady, jak na to jim ukázal na druhé straně Jovan Mijatovič. Srbský útočník se uvolnil těsně za vápnem a vyslal prudkou přízemní ránu levou nohou. Kromě razance dal míči také přesnost a zaskočil na bližší tyči Viktora Baiera.
„Inkasovali jsme z jediného útoku Srbska, ale do úterního zápasu s Portugalskem můžeme jít s hlavou nahoře,“ uzavřel útočník Vojta.
OČIMA HRÁČE
Matyáš Vojta, útočník reprezentace do 21 let
„Nehodnotí se to dobře, protože jsme prohráli, ale myslím, že náš výkon byl velmi dobrý. Srby jsme zatlačily a druhý gól visel ve vzduchu. Bohužel jsme pak po laciné ztrátě inkasovali z jediného útoku Srbska a už se nám to nepodařilo zvrátit. Výkon byl ale jednoznačně lepší než v Bulharsku a do zápasu s Portugalskem si můžeme přenést dobrý pocit. Já jsem na sraz nejel v nejlepším rozpoložení, protože moje výkony v poslední době nejsou ideální. Snažím se to zvrátit, ale mrzí mě, že jsem žádnou příležitost neproměnil, protože i mně osobně by to mohlo hodně pomoct. Každopádně jsme si dokázali, že se Portugalska nemusíme bát. Máme šanci uspět. Respekt mít můžeme, ale strach ne.“