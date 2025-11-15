Česko (zatím) ve třetím koši. Soupeři pro baráž? Strašák Itálie, možné je stále i Německo
Poslední výsledky kvalifikačních zápasů o mistrovství světa definitivně potvrdily to, s čím jsme počítali už řadu měsíců. Česko oficiálně míří do baráže. Staly se však i další důležité věci, které můžou hodně napovědět směrem k možným barážovým soupeřům pro Čechy. Aktuálně je například v žebříčku FIFA přeskočilo Slovensko a Lvi se tak propadli do nevýhodného třetího koše. Tato pozice však rozhodně není definitivní. Kudy tedy momentálně vede česká cesta do Severní Ameriky?
Pro začátek začněme tím, co víme. Vedle Česka mají jistě (nebo téměř jistě) potvrzenou účast v baráži ještě Turecko, Polsko, Itálie, Wales, Severní Makedonie, Albánie, Švédsko a Severní Irsko.
Ve hře je tedy ještě posledních sedm nejistých účastníků. Ale i již jistá devítka musí zůstat v pozoru, protože naprosto klíčovou roli může hrát nasazení a tím pádem příznivější pozice pro los do baráže. Je přeci jen něco jiné hrát proti Itálii venku nebo proti Kosovu doma.
Pojďme se tedy podívat na to, jak se jeví pravděpodobní soupeři pro český tým. Naše reprezentace po celý tento sraz v podstatě jen čeká na odpověď na otázku, zda bude semifinále baráže začínat proti papírově slabšímu soupeři doma, či proti silnějšímu a venku. Vzhledem k umístění v žebříčku FIFA se totiž pohybuje přesně na hraně mezi druhým a třetím košem.
A ještě jedna poznámka. Všechny níže popsané scénáře počítají s tím, že Česko doma porazí Gibraltar. V opačném případě by mu prakticky jistě patřilo místo ve třetím koši.
Hrozba Německa
Právě tam se Češi propadli po páteční výhře Slováků, ale to se může brzy změnit. Aby totiž Slovensko výhodnou pozici udrželo, potřebuje uhrát remízu při posledním kvalifikačním klání v Německu. Ale pozor! V případě, že by proti favoritovi uspěli naši východní sousedé dokonce za tři body, přeskočí je na prvním místě tabulky a Německo se zařadí právě mezi barážové účastníky a pochopitelně by bralo místo v prvním koši.
Pro Česko je zde tedy jednoznačně výhodné, aby Německo domácí odvetu se Slovenskem zvládlo.
Kromě tohoto klání je ale ještě řada dalších duelů, které musí česká reprezentace sledovat velmi bedlivě. Prvním z nich je sobotní večerní klání Bosny a Hercegoviny s Rumunskem. Právě Rumunsko totiž nyní stojí za českým týmem v žebříčku národů a případná výhra ho posune na druhé místo skupiny, tedy do baráže, a navíc před nás v žebříčku FIFA, což by cestu na šampionát znovu zkomplikovalo.
Zde tedy každý český fanoušek bude držet palce domácí Bosně. Pokud doma neprohraje, Rumunsko už nebude mít šanci dostat se před český tým.
Další dva důležité souboje se pak odehrají v neděli večer. V prvním z nich by Česku pomohla výhra Irska na půdě Maďarska, čímž by zase Česko vyšplhalo v barážovém žebříčku výš, protože se nachází za Maďarskem a zároveň před Irskem.
Totožná je pak situace pro zápas Ukrajiny s Islandem. Pokud Seveřané venku uhrají aspoň remízu, vyřadí tak Ukrajinu z boje o MS a Česko bude mít vyšší šanci dostat se mezi nasazené.
Poslední pomocnou ruku nám může podat Severní Makedonie, která potřebuje uspět ve Walesu (zda jí bude stačit remíza určí sobotní střet Walesu s Lichtenštejnskem, kde ostrované potřebují pro lepší výchozí pozici vyhrát o šest branek).
Pravděpodobní soupeři? Albánie nebo Slovensko
Pokud tedy ostatní výsledky budou hrát do karet českému výběru, jeví se jako nejpravděpodobnější varianta barážového semifinále utkání s Albánií doma. Další poměrně reálné varianty soupeřů pro první klíčový střet jsou Slovensko či Kosovo.
Pokud naopak ostatní selžou a Česko bude čekat těžší cesta ze třetího koše, jako nejreálnější se jeví výprava do Maďarska, Skotska, či Walesu.
V případě postupu by pak zbýval ještě poslední finálový krok, kde se však s takhle velkým předstihem nedá předpokládat prakticky nic. Z prvního koše se do baráže dostanou Itálie, Turecko a pravděpodobně také Ukrajina a Polsko. Jim se do cesty v semifinále postaví týmy, které se do baráže dostanou z Ligy národů, což bude Švédsko, Severní Irsko, pravděpodobně Moldavsko a jeden z dvojice Severní Makedonie–Wales. Právě tyto dva týmy spolu nyní bojují o druhé místo ve skupině, ale poražený se pak bude moct spolehnout na záchranu v podobě Ligy národů.
Na koho tedy Češi narazí a dokáže se náš výběr probojovat až na světový šampionát?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|7
|6
|1
|0
|23:2
|19
|2
Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3
Faerské ostrovy
|8
|4
|0
|4
|11:9
|12
|4
Černá Hora
|7
|3
|0
|4
|6:14
|9
|5
Gibraltar
|7
|0
|0
|7
|3:22
|0