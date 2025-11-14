Patrik by se hodil do Španělska, říká fotbalový táta Hellebrand. Koho oslnil jeho další syn?
Vychovali s manželkou čtyři syny-fotbalisty. Tři z nich už nastoupili v české nejvyšší soutěži! Nejstarší Patrik září v polské lize a těší se z premiérové pozvánky do reprezentačního áčka. Teeneger Tomáš zapsal na podzim první (úspěšné) starty za áčko Zlína a když nedávno naskočil v MOL Cupu proti Slavii, vzbudil jeho sebevědomý výkon obdiv. „Oba jsou velice podobní,“ říká v rozhovoru pro iSport Aleš Hellebrand (51), hlava nevšední rodiny a sám bývalý ligový obránce.
Do početné famílie, v mnoha směrech výjimečné, náleží také další dva záložníci. Jan Hellebrand a jeho mladší bratr Filip, dvojče Tomáše, jsou momentálně po operaci na marodce. Fotbalové radosti i starosti, to je u Hellebrandů každodenní téma. Dlouhé roky. „Já jsem to měl založené spíš na píli, dřině. Oni na fotbale,“ vypráví Aleš Hellebrand, aktuálně kouč výběru Zlína U19.
Aktuálně jsou na české fotbalové scéně hitem vaši potomci Patrik a Tomáš. Dá se říct, kdo má větší talent? Zlínský trenér Bronislav Červenka prohlásil, že má Tomáš ještě větší potenciál než člen reprezentačního áčka. Vidíte to stejně?
„Nedokážu to vyhodnotit. Když dva roky po Patrikovi začal hrát Honza, lidé říkali, že vidí fotbal ještě daleko líp. I když na jiném postu. Ale musím říct, že Patrik a Tomáš jsou velice podobní. Mají stejně nastavenou hlavu. Honza a Filip jsou celý já. Když mají jít do nového prostředí, jsou trošku napjatí a potřebují si to pár zápasů osahat. Zatímco ti dva vypadají, že nemají žádné stresy. Když Patrik nastoupí za áčko, psychicky to zvládne. Tomáš byl v patnácti letech drobný, ve své kategorii sem tam ani nehrál. Přesto každý věděl, že je to fotbalista.“
První minuty za áčko Zlína začal dostávat až v poslední době. Viděl jste ho v sestavě dřív?
„Samozřejmě jsme si to v rodině přáli. Řešíme to pořád. Teď je Tomáš s vrstevníky z U19 na Maltě a někteří z nich už starty v lize mají. Zlín vede Broňa Červenka, můj kamarád. Naprosto ho chápeme. Dostal se do ligy a chce se s týmem nějak prezentovat. Když se soustředíte na defenzivu a nehrajete tolik fotbal, je to pro ofenzivního kluka těžší.“