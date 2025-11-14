Pardubický obojživelník Bammens: z útočníka dirigentem obrany. Oříšek, říká Trousil
Univerzál, dlouhán s dobrou hlavou a skvělým přehledem. Prvních několik zápasů za Pardubice odehrál Simon Bammens na hrotu či pod ním, v derby s Hradcem Králové na špici útoku dokonce skóroval. Až personální krize v defenzivě přisoudila belgickému všeumělovi místo na stoperu. A možná i nálepku nejlepší letní posily Východočechů. Osmadvacetiletý Bammens se rozehrál do solidní formy. Kam s ním? „Na hráče typu Vašulína mu to vzadu sedí,“ naznačuje kouč Jan Trousil.
Vysoký, hubený obránce se čtyřiačtyřicítkou na zádech se popáté v řadě objevil v základní sestavě ligového zápasu. V předchozích čtyřech utkáních s ním v sestavě Pardubice neprohrály, narazily až na Janotkův fungující stroj. I přes porážku 0:2 ale silný stoper v sestavě Pardubic vyčníval.
„Je vynikající. Hlava nahoře, konstruktivní řešení, čtení, předvídání, vzdušné souboje... Kdo to je?“ zajímali se na novinářské lávce už během první půle někteří hanáčtí žurnalisté.
Osmadvacetiletý univerzál se na Hané představil v opravdu slušném světle, z hostů byl jednoznačně nejdominantnější a nejsebevědomější postavou. Skvěle předvídal, včas chodil do soubojů a elegantně odebíral míče. A to i v situacích (až na jednu), kdy proti němu stál Daniel Vašulín, jeden z nejnebezpečnějších útočníků aktuální sezony Chance Ligy a nejlepší kanonýr soutěže.
Host z Plzně je známý tvrdostí, nebojí se hrát obráncům do těla a souboje s ním bolí. Nejeden stoper si na něm už v této sezoně vylámal zuby. Belgičan však působil sebejistým dojmem.
Výhodou je, že ho protihráči moc neznají, nevědí, co od něj očekávat. „Já jsem zaregistroval, že v létě přišel jako útočník. Nedávno jsem se díval na zápas Pardubic a viděl jsem ho na stoperu. Přemýšlel jsem, jestli to není nějaká chyba,“ smál se Vašulín. „Udělal mi to těžké, je to urostlý chlap a nebylo to proti němu vůbec jednoduché.“
A nebyly to jen souboje s urostlým hrotem Sigmy. Bammens už poněkolikáté ukázal, že se nebojí ani konstruktivní rozehrávky. Tu měl převážně na starosti i v domácím zápase s Duklou Praha (1:1). A fanoušci na tribunách si libovali, „obojživelníka“ pořád teprve poznávají. Do Pardubic totiž přišel teprve letos v létě z druholigového belgického Patro Eisden Maasmechelen, ostatně celou kariéru nastupoval v nižších soutěžích. A taky na téměř každé pozici na ose hřiště.
Do obrany se dostal náhodou
Českou nejvyšší soutěž okusil nejprve jako útočník. Jeho branka dokonce zařídila remízu v derby s Hradcem Králové (1:1). V následujících zápasech ale přišlo gólové mlčení. To odstartovalo Bammensovu pouť mezi řadami. Několik zápasů, ještě pod trenérem Střihavkou, zapsal i ve středu zálohy, například v Jablonci pod hrotem.
Nespoléhá se na jednu dovednost. Umí zakončit, pracovat s míčem, přesně nahrát, protože vidí hru. K tomu zvládne uhrát fyzicky náročný souboj, přesně vypočítat načasování skluzu nebo elegantně předskočit soupeře. Zřejmě proto nakonec zakotvil v obraně, kde vyniká většina zmíněných dovedností.
Přitom do středu defenzivy se odchovanec Genku dostal náhodou. Dočasný kouč Jiří Krejčí řešil četné absence v defenzivě zapříčiněné zraněními a červenými kartami. A tak světu poprvé představil stoperské duo Bammens-Lurvink. Zpětně se sluší říct, že tento tah zkušeného trenéra pozvedl pardubickou hru.
Bammens se navzdory zřejmým dynamickým limitům ukázal nejen jako alternativní řešení, spoléhá na něj i nástupce Jan Trousil. „Bammi je pro mě oříšek. Mužstvo jsme přebrali po vítězství proti Karviné, měli jsme tři dny na rozkoukání, proto jsme neřešili, jestli je to útočník, nebo stoper. Celá defenziva pak odehrála další velice slušné zápasy, neměli jsme důvod do toho zasahovat. Je soubojový, má výbornou hlavu, a i když nepatří mezi nejrychlejší, má jiné přednosti, které nám pomáhají,“ popisuje.
Středopolař Samuel Šimek dodává: „Na stoperu má určitě své místo, je pro nás platný.“
Teď během reprezentační pauzy mají na východě Čech čas na vypilování detailů. Bude se to hodit, po přestávce se Trousilovi hoši utkají s Libercem, který naposledy šesti kusy zničil Karvinou. Krollis, Mahmic, Mašek, Letenay... Slušná výzva! Bammens bude u toho pravděpodobně znovu na pozici před brankářem Jáchymem Šerákem, zatímco parťák Louis Lurvink bude odpykávat trest. „Škoda, jsou spolu ve dvojici už sehraní,“ lituje Šimek.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|9
|6
|0
|29:11
|33
|2
Sparta
|15
|9
|4
|2
|28:16
|31
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|15
|7
|5
|3
|16:8
|26
|5
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|6
Liberec
|15
|6
|5
|4
|25:16
|23
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Teplice
|15
|2
|6
|7
|16:23
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Pardubice
|15
|2
|6
|7
|16:27
|12
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu