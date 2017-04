Moje forma? Bídná ne, ale chyb jsem udělal spoustu, říká Michal Kadlec

Matematicky šance je, ale bavme se prakticky. Titul nebude, nejspíš ani druhé místo. Sparta tápe a musí hlídat třetí flek. Michal Kadlec to jako hlavní tvář nefungující defenzivy schytává celou sezonu. „Moje forma by mohla být lepší. Bez diskuze. Ale pracuji na sobě. Nechci dělat chyby,“ říká před nedělním šlágrem s Viktorií Plzeň (PŘÍMÝ PŘENOS na iSport.cz).

Jakým slovem byste svoji formu označil? Bídná, žalostná, nebo jinak?

„Bídná asi ne. Spíš průměrná. Chápu, že když přijdete ze zahraničí a máte něco za sebou, tak je na vás jiné měřítko než na ostatní. I fanoušci od vás čekají, že budete nadstandardním hráčem. Že tam budete lítat a rozhodovat zápasy. Ale jsme jenom lidi, ne všichni mají vždycky formu excelentní. Z mé strany je sezona určitě špatná a bohužel se něco někdy stane.“

Přijde nějaká chyba…

„Vím, že jsem jich udělal spoustu. Některé věci beru na sebe. Ale kdyby klapal celý tým, tak pohoda by našla i jednotlivce. Místo toho jsme nervózní, lidi na nás pískají. To je nepříjemné pro mladého i zkušeného hráče. Někdy se přitom chystáte na zápas a fanoušci nevědí, že třeba celý týden netrénujete. Jestli jste měl v týdnu nějaké problémy, zdravotní nebo osobní. Tak řekneme: Jo, hrál špatně. Beru. Ale říkat, že je někdo bídný, nekopa. Poslouchat, jak fanoušci někomu nadávají. To není správný.“

Berete to jako neúctu?

„Může být. Nebo závist? Těžko hodnotit. Chápu, že fanoušci zaplatí vstupné a chtějí se bavit. My taky, nikdo z nás nechce hrát špatně schválně. Podívejte se na Vencu Kadlece, když naposledy hrál po zranění a lidi na něj začali pískat. Přitom nevěděli, že pomalu tři týdny nekopl do balonu. Taky jsem byl v jednu chvíli nemocný, ale musel jsem nastoupit kvůli početné marodce. Úplně dobrý nebylo ani období na začátku sezony, kdy jsem po EURO vletěl do přípravy rovnýma nohama a byl zavařený.“

Jak jste se z toho dostal?

„Na podzim mi pomohla reprezentační pauza. Měl jsem být nominovaný na Německo a Ázerbájdžán, ale omluvil jsem se. Panu Jarolímovi jsem řekl, že se cítím špatně, že jsem neměl letní přípravu. Pochopil to. Díky tomu jsem mohl potrénovat, trošku skákat schody, dostal jsem se do kondice.“

Ale už jste se taky do národního týmu nevrátil…

„Potom už forma nebyla taková, abych se dostal zpátky. Já to beru. Aspoň máte po osmi devíti letech, kdy jste během repre pauzy zavření na hotelu, pár dní volna.“

Může vaší formě pomoci přesun na post levého beka? V Jihlavě jste individuálně nepropadl.

„Jo, cítím se už dobře, mohl jsem dát dva góly. Sice se u lajny víc běhá, je to hodně ofenzivní, ale na stoperu máte větší zodpovědnost. Když uděláte chybu nebo blbě nahrajete, tak je z toho šance. Je to vidět, protože už nemáte nikoho za sebou. Proti Brnu (3:2) jsem taky jako stoper udělal nějaké chyby – ten výstup, špatná přihrávka na Matěje Hybše. To jsem si špatně vyhodnotil.“

Nemůže to souviset i s tím, že prostě chybí správná motivace? Tady nejsou tak často vyprodané stadiony jako v bundeslize nebo Turecku.

„Motivace asi ne. Ta kdyby nebyla, tak nehraju fotbal. Pořád na sobě třeba poznám lehčí nervozitu před utkáním. Spíš mi vadí zdejší negativní prostředí. V Německu na nás taky pískali, ale že by to bylo tolik negativní… Nevím. Faktem je, že když přijede Inter Milán, tak vás celý stadion podporuje. A můžete prohrávat 0:1. Lidi už jsou ale nastavení jinak, když přijede například Příbram a vy ji nepřehráváte. To negace lítají. I nad Brnem jsme vedli 1:0 a poté, co jsme si párkrát vzadu přihráli, tak lidi pískali. Pak začnete být nervózní, balony odskakují, vyrobíte nějakou chybu. Je zajímavé o tom přemýšlet.“

Jak náročné je zvednout se, když ani celková souhra týmu nefunguje a výsledky nepřicházejí?

„Hodně. Fotbal je týmový sport, a pokud se nedaří celému mančaftu, tak sám nic nezmůžete. Každý z nás tomu musíme dát víc. Přitom odešel jenom Bořek Dočkal, jinak jsou tady stejná jména, která porazila Inter Milán a Southampton. A teď to najednou nejde, hledáte cestu ven, do toho prohrajete v Jihlavě… Tohle období už jsem ve Spartě zažil během prvního působení. Bylo to nepříjemný, ale později jsme to otočili a slavili double. To byla super sezona.“

Zatímco ta letošní je neúspěšná, přestože jste postoupili v Evropské lize do jarní části.

„Asi bychom ten postup vyměnili za první místo. Titul je prostě víc. Bez něj je sezona automaticky neúspěšná. Patří k nejvyšším cílům, které už nejspíš nenaplníme.“

Proč?

„Začátek sezony nějak vyšel, pak se přestalo dařit a pár věcí nás vykolejilo. Přišla změna trenéra, pak další. Když během jedné sezony máte tři trenéry, tak je to pro všechny složité. Každý kouč preferuje něco jiného, mají odlišný styl. Vždyť my jsme začali na tři obránce, pak přešli na čtyři. Hráli jsme na jednoho útočníka, potom na dva. A takhle přeskakujeme. Rozumím, že chcete najít nejlepší řešení. Zvlášť, když vás potká tolik zraněných, a sestava se točí.“

Dost vypovídající byl i vstup do jara, ne?

„To taky. Závěr podzimu jsme odehráli slušně stejně jako zimní přípravu. Mysleli jsme si, že to půjde a místo toho přišla facka v Rostově, který byl na nás dobře nachystaný. Tam se to sesypalo. Všechno bylo špatně a zase jsme to překopali.“

Proč se podle vás musí ve Spartě protáčet tolik trenérů?

„Je to zajímavé. A není to jenom letos. Víťa Lavička byl úspěšný, jenže po lehčí dece musel odejít. Dobrou práci odvedl i Zdeněk Ščasný. Pak přišel David Holoubek, který neměl žádné zkušenosti s trénováním dospělého fotbalu. Měl to těžké. Ve Spartě potřebujete výsledky hned a udržet je. Tady je tlak enormní.“

Nenastal čas to změnit a tlak odbourat? Sparta má nejvyšší cíle, ale za deset let získala dva tituly.

„Když tolikrát měníte trenéra, tak by nějaká koncepce nebyla špatná. Pomohla by všem. Už tahle sezona se mohla odháknout, aby se začalo něco budovat. Asi by to nefungovalo hned, ale třeba za dva roky? Chápu Spartu, že tady není čas na nějaké zkoušení, ale podívejte se na Jürgena Kloppa a Dortmund. To bylo stejné, taky jim to ze začátku nešlo. V Kloppových začátcích jsme proti nim hráli a byli nic moc, porazili jsme je s Leverkusenem doma i venku. A to už tam hráli Götze a spol. Nebo Hoffenheim, který hrál o padáka a teď bude asi v Lize mistrů. To je masakr. Na zamyšlení to je, ale nejsem ten, kdo o tom rozhoduje.“

V létě nejspíš budete mít znovu nového trenéra…

„To my hráči neovlivníme. Leda bychom měli dobré výsledky a Petr Rada zůstal. Je to zkušený kouč a tréninky jsou super, pestré. Snaží se nás zvednout. Je tam hodně kombinace, střelby, často mluví s hráči. Ale všechno se odvíjí od výsledků. Když prohrajete v Jihlavě, tak se všichni ptají, co na těch trénincích děláme…“

A co tam děláte?

(směje se) „Ale když vyhrajeme, tak se nikdo nezeptá! Všichni řeknou, jak je to super.“

Ohledně trenérské pozice se hodně spekuluje o Pavlu Vrbovi. Co byste na jeho příchod řekl?

„Jsem s ním v pohodě. Dost se toho napsalo kolem EURO, ale musíte pochopit, jak jsem se cítil, když řekl, že budou hrát ve Francii ti, co turnaj vykopali v kvalifikaci. A pak nehrajete bez jakéhokoliv slova. To nebylo nic proti Vrbovi nebo Romanu Hubníkovi. Respektuji oba. Stačilo říct: Hubňa má lepší formu. Vzal bych to, já nejsem konfliktní typ. Jen jsem se těšil, protože jsem zažil EURO 2012, a to byla bomba.“

Vedle změny trenéra se mluví i o posilách do obrany. Neobáváte se, že byste mohl přijít o místo?

„Konkurence je zdravá. Ve Spartě musí být na každý post dva hráči. V opačném případě je něco špatně. Určitě ale nebudu ten, kdo bude někoho pomlouvat. To jsem zažil v Turecku a já nejsem takový typ. I ve Fenerbahce, když jsem moc nehrál, jsem makal a čekal.“

Takže byste ve Spartě zůstal, i kdybyste věděl, že novou sezonu nezačnete v základu?

„Mám smlouvu na dva roky a nikam se neženu. Pokud tady bude někdo lepší, budu mu přát a podporovat ho. Už mi není dvacet, v tomto jsem relativně zklidněný. (usmívá se) Ať se děje cokoliv, určitě dodržím smlouvu ve Spartě. Co bude potom? Nevíme, co bude zítra, natož za rok.“