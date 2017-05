Přelomový verdikt? Boleslav musí bývalému hráči vrátit půlroční odměnu

Devětadvacetiletý útočník odehrál během podzimu 2013 za Mladou Boleslav osm zápasů, pak s ním klub rozvázal smlouvu a vydání transfer karty podmínil vrácením půlročních odměn. Fotbalista, který hrál naposledy ligu na podzim za Bohemians, se po neúspěchu u fotbalové arbitráže obrátil na soud a ten mu dal za pravdu.

Smluvní ujednání o tom, že hráč musí vrátit odměny na základě jednostranného rozhodnutí klubu, porušuje podle odvolacího soudu právo na spravedlivou odměnu za práci a je tak v rozporu s Listinou základních práv a svobod.

"I když by si hráč plnil všechny povinnosti podle smlouvy, pouze na základě jednostranného rozhodnutí klubu by se dostal do situace, kdy by se mu za to nedostalo jakéhokoli finančního plnění, přestože se strany na něm dohodly," poznamenal Jeslínkův advokát Jan Šafránek. Jeslínek momentálně nastupuje za druholigovou Vlašim.

Mladá Boleslav s rozsudkem soudu nesouhlasí. "Stojíme si za tím, že právo je jednoznačně na naší straně. Celá kauza pro nás není uzavřena. Určitě využijeme všech opravných legislativních možností, které máme k dispozici," uvedl klub v prohlášení.

"Jsme jednáním hráče hluboce zklamaní. Jiří Jeslínek podepsal smlouvu v Mladé Boleslavi po nevydařeném angažmá na Ukrajině v pozici volného hráče. Hráč se již při jednání netajil přáním odejít opět do zahraničí. Právě proto byl součástí smlouvy článek ohledně vrácení vyplacené mzdy v případě jeho odchodu. Tato varianta byla s hráčem probírána také osobně a bez výhrad odsouhlasena," brání se aktuálně čtvrtý tým ligové tabulky.

Jeslínek v lednu 2014 odešel z Mladé Boleslavi do kazachstánského celku Tobol Kostanaj. "Je třeba zdůraznit, že za hráče nepožadovala Boleslav při jeho odchodu do Kazachstánu žádné odstupné, jakkoliv u nás měl platnou smlouvu," dodal klub v prohlášení.