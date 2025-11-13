Předplatné

Lužánky dostaly zelenou! Odchovanec Zbrojovky: Líbilo by se mi i Výstaviště. Co brzdí stavbu?

Michal Koštuřík
Chance Národní Liga
Už je to skoro čtvrt století, co se Za Lužánkami hrál naposledy ligový fotbal. Teď svitla šance, že se na ikonické místo v srdci Brna vrátí. Radní souhlasí s tím, že nový stadion pro Zbrojovku, který hodlá postavit majitel klubu Vojtěch Kačena primárně ze svých prostředků, může vyrůst právě na tomto místě, kam to Brňáky vždycky táhlo. Brzy bude vyhlášeno koncesní řízení na odkup pozemků pod stadionem. „Já nejsem nostalgik, mně by se líbila i oblast výstaviště. Musí to být co nejvíc funkční,“ vyjádřil se Pavel Šustr, trenér a bývalý útočník, který je odchovancem Zbrojovky.

Zdánlivě nekonečná sága se možná řítí do finále. Dlouholetý spor o pozemky s Liborem Procházkou by konečně mohl mít řešení. Urputnou snahu získat pro Zbrojovku ten nejlepší domov dotahuje do konce nový vlastník slavné fotbalové značky Vojtěch Kačena. Klub, který po podzimu ovládá druhou ligu, se může pomalu (opravdu pomalu) těšit na super moderní stánek v městské oblasti Ponava.

Nyní je pohled na areál, kde Brno slavilo v roce 1978 svůj jediný titul, smutný. Bývalý populární stadion, na který chodily fandit desetitisíce lidí, za poslední dvě dekády zchátral, bezprostřední okolí je zpustlé, zarostlé. Poslední větší akcí na něm byla před deseti lety rozlučka útočníka Petra Švancary s aktivní kariérou.

„Z historického hlediska je to zajímavé místo,“ připouští Pavel Šustr. Ale... „Jezdím po Evropě a vidím, kde se staví stadiony. Podstatná je dopravní dostupnost, aby lidé mohli pohodlně přijet a odjet. Výstaviště by se mi líbilo, je k němu příjezd z dálnice. A vedle bude hokejová hala, jsou tam velké prostory,“ zmínil výhody jiné lokality.

Mimochodem, Za Lužánkami dal v brněnském dresu svůj první ligový gól. „Dlouho jsem tam jezdil i na tréninky, ale nedá se žít ze vzpomínek. Hlavně ten stadion postavme, ať tam lidé chodí rádi,“ vybídl. „Pokud to chce majitel opravdu postavit ze svých peněz, je to hodně pozitivní a nestandardní. Je vidět, že mu záleží i na zázemí klubu. Myslím si ale, že by se na tom určitě mělo podílet i město.“

Řada komplikací zůstává

Dlouhodobý neutěšený stav by se mohl díky ctižádostivému Kačenovi změnit. Kroky, které na základě středečního jednání radní chystají, by měly zajistit postoupení pozemků právě miliardáři. Koncesní řízení je taková pojistka, aby na místě opravdu vyrostla fotbalová aréna a ne cokoliv jiného.

Problémem je však nadále dostupnost pozemků v okolí, patřících Procházkovi. Ten se nicméně vyjádřil, že je ochoten svůj majetek Kačenovi prodat. To je v celé věci zásadní. „Město to v tuto chvíli není schopné efektivně vyřešit,“ přiznala primátorka Markéta Vaňková. Ještě to ale bude chtít úpravu stavebního plánu, který nedovoluje v dané lokalitě tak vysoké stavby. Komplikací je pořád dost a nevyřeší se v řádu týdnů.

Do celého procesu se navíc kromě zámožného bosse Zbrojovky může přihlásit také kdokoliv další. Nemožné není ani to, že město celou „akci“ zruší. Otazníky prostě stále zůstávají. Fanoušci se ještě nemůžou radovat, jen snít s větší nadějí.

Ve hře zůstávají i Technologický park a prostor výstaviště, kde je nyní cyklistický velodrom a poblíž se dokončuje multifunkční aréna pro hokejovou Kometu.

Zbrojovka i konkurenční Artis hrají druhou ligu v Králově Poli na ulici Srbská. Stadion však nevyhovuje moderní době a je na něm potřeba provést rozsáhlou rekonstrukci.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka16132140:1341
2Táborsko16113235:1436
3Artis1593326:1530
4Opava1577124:1228
5Baník B1673626:2324
6Příbram1673615:2124
7Slavia B1672727:1823
8Žižkov1672719:2623
9Ústí1663730:3021
10Č. Budějovice1662817:2320
11Jihlava1644817:2016
12Prostějov1644817:2316
13Chrudim1637619:3216
14Sparta B16501112:3415
15Vlašim1634922:2313
16Kroměříž16311213:3210
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

