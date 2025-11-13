Předplatné

Komise: Slavia dostala pokutu 190 tisíc za pyrotechniku, Traoré vynechá pět duelů

Fanoušci Slavie vyrazili do Brozan ve vysokém počtu
Fanoušci Slavie vyrazili do Brozan ve vysokém počtuZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Fanoušci Slavie předvedli v utkání s Pardubicemi letní party
Fanoušci Slavie v Plzni se světlicemi a dýmovnicemi
Fanoušci Slavie se zkraje druhého poločasu prezentovali dalším povedeným choreem
Aziz Kayondo musel být odnesen na nosítkách
Aziz Kayondo musel po ráně do hlavy střídat
Aziz Kayondo v souboji s Aboubacarem Traorém
Aboubacar Traore byl vyloučen za tvrdý zákrok na Azize Kayonda
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Záložník Aboubacar Traoré z Karviné dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest zákazu startu v pěti soutěžních zápasech za faul na libereckého Azize Kayonda. Artur Dolžnikov z Olomouce a Ryan Mahuta z Pardubic mají po vzájemné potyčce zastavenou činnost na tři soutěžní utkání. Na dnešním zasedání disciplinární komise padla také vysoká pokuta, Slavia kvůli chování fanoušků při domácím utkání 14. kola první ligy s Ostravou zaplatí 190.000 korun. Disciplinární komise o tom informovala v komuniké.

Traoré v nedělním duelu 15. kola zasáhl Kayonda ve výskoku kolenem do hlavy. Ugandský obránce skončil na nosítkách a v nemocnici. Viník z Pobřeží slonoviny nejprve dostal za zákrok žlutou kartu, hlavní rozhodčí Jan Machálek nakonec ale po kontrole u videa původní verdikt zrušil a hráče rovnou vyloučil. Karviná utrpěla v Liberci nejvyšší ligovou prohru v klubové historii 0:6.

Situace mezi Dolžnikovem a Mahutou se odehrála v dlouhém závěrečném nastavení nedělního utkání Olomouce s Pardubicemi (2:0). Finský obránce Mahuta zatáhl unikajícího Dolžnikova, litevský reprezentant ho tvrdě nakopl a soupeř se po protihráči ohnal. Oba dostali červenou kartu a zároveň jejich incident spustil hromadnou potyčku.

Příznivci Slavie se v předminulém kole provinili pronesením a použitím masivní pyrotechniky. Mimo jiné s její pomocí spustili ohňostroj.

Disciplinární komise dnes zároveň s pražským klubem a také s Viktorií Plzeň zahájila řízení po nedělním šlágru na západě Čech, který Slavia vyhrála 5:3. Zápas provázely výtržnosti, kvůli hustému dýmu ze zakázané pyrotechniky rozhodčí Jan Beneš utkání na 10 minut přerušil. Při výtržnostech byli zraněni dva lidé, po jednom v sektorech pro domácí i pro hosty. Desítky příznivců musely z obav o svou bezpečnost opustit místa, mezi nimi byly i rodiny s dětmi.

Pokutu 50.000 korun obdržely za chování příznivců Teplice. Fanoušci severočeského klubu v domácím duelu 14. kola s Plzní pronesli a použili pyrotechniku a dopustili se rasistických pokřiků.

Vedle Plzně se Slavií zahájila disciplinární komise po zápasech z uplynulého víkendu řízení také s Ostravou a Spartou kvůli chování diváků.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1596029:1133
2Sparta1594228:1631
3Jablonec1594220:1131
4Olomouc1575316:826
5Plzeň1574428:1925
6Liberec1565425:1623
7Hr. Králové1565424:2023
8Zlín1565419:1623
9Karviná1571724:2622
10Bohemians1554613:1619
11Ml. Boleslav1534821:3513
12Teplice1526716:2312
13Dukla1526710:1912
14Pardubice1526716:2712
15Baník152498:1910
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

