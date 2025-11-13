Zbrojovka bude řešit Vachouška: hráč má zájem zůstat, důležitá schůzka v Teplicích
Konečně se posunul správným směrem, což trvalo téměř rok a půl. Tadeáš Vachoušek, talentovaný útočník, narostl ve Zbrojovce. Po podzimu druhé ligy se stal nejlepším střelcem týmu. „Mám z něj radost,“ řekl otec Štěpán Vachoušek. Ten bude zároveň jako sportovní ředitel Teplic u jednání o tom, jaké budou hráčovy další kroky, protože v Brně hostuje pouze do konce tohoto prosince. Jak vypadá aktuální situace podle informací deníku Sport a webu iSport?
Fanoušci Zbrojovky se jednoznačně neshodli na tom, kdo byl jejím nejlepším hráčem podzimní části druhé ligy, kterou brněnský klub opanoval s náskokem pěti bodů. Při anketě pro deník Sport a web iSport zazněla jména kapitána Stanislava Hofmanna, krajního záložníka Jakuba Klímy nebo útočníka Olivera Velicha.
Nakonec se do mírného trháku dostal ofenzivní hráč Tadeáš Vachoušek. „Hodně se mi líbil. Dal góly, odehrál velmi povedené zápasy,“ sdělil do kamery jeden z příznivců Zbrojovky, který dorazil ve středu večer na osmifinále MOL Cupu proti Hradci Králové (0:3).
„Je to kvalitní a kreativní hráč, má nadstavbu a rozhodně může být pro Brno velkým přínosem i do budoucna,“ souhlasil expert David Kobylík, který sleduje dění ve druhé lize. „V Teplicích byl pod tlakem jména, to ze sebe nikdy nesundá. V Brně se mu rozvázali nohy a s příchodem trenéra Martina Svědíka mu narostlo sebevědomí. Dostal se do toho,“ pokračoval v odůvodnění.