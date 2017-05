Excelentní Fillo zboural Hradec: Reprezentace? Cítil bych se na ni

Má formu jako z praku. I v Hradci Králové Martin Fillo předvedl, že jeho jarní fazona má reprezentační parametry. Na vítězství Teplic 2:0 měl naprosto zásadní podíl, přihrál na obě branky, na trávníku exceloval. „Na nároďák bych se cítil, ale to není otázka na mě. Co přijde, to přijde. Uvidíme,“ usmál se jednatřicetiletý záložník.

V Hradci jste odehráli výborné utkání, ale až do 54. minuty jste čekali na první branku, přitom šancí jste měli mraky.

„Hlavně jsme rádi, že jsme vyhráli. Protože po prvním poločase, kdy nás gólman Ottmar doslova terorizoval, to nebylo úplně jednoduché. Naštěstí jsme v druhé půli vstřelili dvě branky a zaslouženě vyhráli.“

V prvním poločase jste byli naprosto dominantní, za úvodních dvacet minut jste si vytvořili pět čistých šancí. Co vám běželo hlavou?

„Takový zápas jsem ještě nezažil... Jak říkáte, všechno to byly stoprocentní možnosti. Až na moji střelu z úvodu zápasu, to všichni kluci řešili dobře, ale Ottmar má formu jako hrom. Neskutečně nás vychytal. Vyhrát jsme mohli daleko větším rozdílem.“

Zůstali jste po takové hromadě zahozených šancí stále pozitivní?

„Rozhodně. V kabině jsme si řekli, že musíme pořád pokračovat v takovém výkonu a že branku určitě dáme. Naštěstí jsme byli trpěliví a střelecky se prosadili.“

K velmi důležitému duelu se schylovalo na východě Čech. Votroci tvrdě bojují o záchranu a na první nesestupovou pozici ztrácí dva body, zatímco fotbalisté z lázeňského města mají na dosah pohárovou čtyřku. CELÝ SESTŘIH: Hradec Králové - Teplice 0:2. Domácí se propadli na sestupovou příčku

Místo zraněného Jakuba Hory jste se ze strany posunul na místo podhrotového útočníka. Změna role vám sedla náramně, že?

„Je to zase něco jiného, ale dnes mi to šlo. Jediné, co mě mrzí, že jsem selhal v koncovce. Byl jsem jeden z těch, co v první půli spálili šance. Ale mám dvě asistence, což mě těší. Kluci se mi smějí, že nenahrávám, jen střílím. Teď je konečně můžu poslat někam.“ (směje se)

Na jaře máte fantastickou formu. Cítil byste se na reprezentaci?

„To víte, že bych se cítil. Ale to není otázka na mě. A hlavně to vůbec neřeším. Ať si spekulují novináři a fanoušci. Co přijde, to přijde. Uvidíme. Soustředím se jen na Teplice, chci tady podávat dobré výkony. Naším vysněným cílem jsou poháry. Po podzimní části jsme měli na tyhle příčky velký odstup a spíš jsme se koukali pod sebe, abychom obhájili šesté sedmé místo. Ale nabrali jsme formu, přiblížili se čtvrtému místu a je jen škoda, že jsme ztratili dva body se Slováckem. Dokud bude teoretická šance, tak si za ní půjdeme, a třeba se to podaří.“

Hradec Králové - Teplice: 0:1! Vošahlík ranou na přední tyč překonal Ottmara