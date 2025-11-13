Dvě opory Artisu „zdržují“ víza. Stihnou pohár proti Spartě? Už to vypadá nadějně
Ještě jeden velký zápas čeká na podzim druholigový Artis. Zkraje prosince vyzve v osmifinále MOL Cupu pražskou Spartu. Ale budou u toho i jeho dva Ománci? Stoper Khalid Al-Braiki a útočník Dahman jsou od začátku října ve své rodné zemi a dojednávají prodloužení pracovních víz. Dosud je měli jen na tři měsíce, nyní má jít o dlouhodobější povolení. „Už konečně obdrželi od českého velvyslanectví v Rijádu všechny dokumenty. Na tom to dosud stálo,“ informoval generální ředitel klubu Petr Kuba.
Tři zápasy musel odehrát Artis bez svých dvou Ománců, členů základní sestavy. Hned v tom prvním v Příbrami prohrál 0:1 a ukončil dlouhou sérii neporazitelnosti. Následně slavil dvě výhry – na Žižkově 4:0 a v derniéře přetlačil béčko Slavie 2:1. Duel s Opavou byl kvůli hromadnému onemocnění v brněnském kádru odložen na únor.
Mezitím Al-Braiki a Dahman reprezentovali Omán v kvalifikaci MS a čekali, zda a kdy se vyřeší administrativní záležitosti ohledně jejich pobytu v Česku. Jejich přihláška už by měla ležet na ministerstvu vnitra. „Děláme všechno pro to, aby tu na Spartu byli,“ ujistil Kuba.
Kvůli posunutému MOL Cupu se oba Ománci nezúčastní Arab Cupu, což není součást oficiálních akcí FIFA. Měli by být k dispozici Artisu. Už bez hrozby dalších „papírových“ komplikací.
Vedení klubu, jenž přezimuje ve druhé lize na barážové třetí příčce, dalo hráčům po konci podzimní části týdenní volno, do tréninku se borci vrátí v pondělí a budou se chystat už pouze na Spartu. V rámci přípravy odehraje Chytrého soubor dva přípravné duely s Kroměříží (20.11.) a Jihlavou (26.11). Sedmého ledna odlétá Artis na soustředění do Turecka a v únoru do Portugalska.