Kapitán Zavadil končí ve Zbrojovce! Odchází z Brna a posílí Opavu

Podržte se, tento přestup byste nečekali. Brněnský záložník Pavel Zavadil (39) odehraje za Zbrojovku poslední tři ligové zápasy a v půlce června se bude hlásit na začátku přípravy Slezského FC Opava! „Už je to podepsané,“ potvrdilo isport.cz několik důvěryhodných zdrojů. Nezapíral ani kouč druholigového účastníka Roman Skuhravý. „Je to pravda. Hledali jsme lídra jako je Pavel,“ raduje se ze zvučné posily.

Zavadilovi končí v Brně smlouva. Klub mu sice nabídl novou, ale on ji nepodepsal. Táhne ho to domů, v Opavě se s rodinou usadil. „Už jsem rozhodnutý, kde budu hrát, ale oznámím to až po zápase v Příbrami,“ reagoval dnes večer Zavadil.

Zkušený středopolař, jenž v neděli přihrál na oba góly ve vítězném utkání se Zlínem, měl víc možností. Podle informací isport.cz se mu nabízely angažmá Baník Ostrava či Sigma Olomouc.

Přetahovanou však vyhrál papírově nejslabší aktér „bitvy“, aktuálně třetí celek FNL a finalista MOL Cupu. „Bombardovali jsme ho,“ usmál se Skuhravý, jenž si vyhodnotil, že hráče jako je Zavadil v mužstvu nutně potřebuje.

„Ztráceli jsme se soupeři, které jsme měli porážet. V těch zápasech nám chyběl zkušený osový hráč. Zavoš je v Opavě doma, známe jeho charakter. Jeho příchod je obrovský signál, že to myslíme vážně,“ dodal Skuhravý.

Více informací najdete ve středečním vydání deníku Sport

720p 480p 360p 240p REKLAMA Brno - Ml. Boleslav: Znovu vyrovnáno! Zavadil se nádherně trefil z přímého kopu • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Plzeň - Brno: Zavadil jde na hřiště – vrací se po těžkém zranění • VIDEO iSport TV