Sparta hledá trenéra i v Německu. Láká kouče s úspěchy ve Freiburgu

Konec dubna. Do tohoto termínu chtěli mít o novém trenérovi na Spartě definitivně jasno.

Námluvy s Pavlem Vrbou nevyšly, český expert nakonec upřednostnil Viktorii Plzeň. Pražané proto stočili svůj záměr výhradně za hranice České republiky, do angažování zahraničního trenéra se zamiloval především majitel klubu Daniel Křetínský.

Sparta nejprve zahájila jednání s bývalým koučem Interu Milán Andreou Stramaccionim, o něco později pak oslovila i Němce Robina Dutta. To jsou v tuhle chvíli jediná dvě jména, se kterými vedení Letenských pracuje. „Sparta teď s oběma trenéry řeší finanční stránku věci, v horizontu dní by mělo být jasno,“ řekl deníku Sport zdroj detailně obeznámený s děním v klubu.

V očích Křetínského byl volbou číslo jedna Stramaccioni, zádrhel je ovšem v tom, že má stále platný kontrakt v Panathinaikosu. Ten vyprší až v létě příštího roku, výstupní klauzule činí 15 milionů korun. Samotný kouč nyní svou situaci řeší přímo s řeckým velkoklubem.

Do hry nyní vstoupilo angažování Dutta, jehož životopis na první pohled zaujme. Německý trenér vedl Freiburg, Leverkusen i Brémy, naposledy pak pracoval ve Stuttgartu jako sportovní ředitel. Opravdového úspěchu ovšem dosáhl pouze ve Freiburgu, se kterým postoupil do bundesligy. Další jeho angažmá skončila po sérii neuspokojivých výsledků vyhazovem. Ani Duttova hráčská kariéra se neleskne, rodák z Kolína nad Rýnem to dotáhl nejvýše do páté ligy.

Zatímco vedení Sparty je podle všeho o sázce na zahraničního odborníka přesvědčeno, v řadách letenských fanoušků panuje skepse. Svůj pohled nabídl v diskusním pořadu Tiki-Taka televizní stanice O2 i současný kouč Pražanů Petr Rada.

„Co takhle sleduju, tak nejsem přesvědčený, že ti trenéři jsou tolik zaběhlí v českém fotbale, že by o něm měli takový přehled. Když mu někdo dá nabídku a řekne, chtěl byste jít trénovat třeba do Hradce, tak nevím, kolik trenérů vůbec ligu zná. Cizí trenéři nemají na prvním místě, že půjdou do Česka,“ prohlásil. Ačkoli se na Spartě dušují, že s pokračováním Rady i v příští sezoně rozhodně nepočítají, ani tuhle variantu v této chvíli nelze zcela vyloučit. Stejně jako možnost, že se na scéně objeví ještě úplně jiné jméno.

Jisté je, že Spartu začíná pořádně tlačit čas. Konec sezony je za dveřmi a nový trenér je klíčovou osobou v otázce příchodů a odchodů z kádru. Bez něj zůstává klub z velké části paralyzován.