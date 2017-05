Hlavní cíl? Před Jablonec, zní z Liberce. K pousmání, reaguje Kubista

„Samozřejmě jsme zaregistrovali, že jejich hlavním cílem do konce sezony je, aby byli před námi. Ale my to máme ve svých rukách, jsme dva body před nimi. Budeme se snažit vyhrát, abychom bodový náskok ještě zvýšili. I pro nás je důležité, abychom v tabulce skončili před nimi,“ říká jablonecký odchovanec Vojtěch Kubista.

„Jinak se tomu můžu jen pousmát a udělat všechno proto, abychom jejich prohlášení nepotvrdili, soustředili se jen na sebe a snažili se tam odevzdat maximum,“ reaguje Kubista, který s parťáky na podzim městského souseda rozdrtil na svém hřišti jednoznačně 3:0.

<p><span id="docs-internal-guid-516b016b-7e0e-a602-7729-dc00125c8cdc"><span>Podještédské derby bylo pro trápící se rivaly skvělou příležitostí, jak nabrat sebevědomí. To se jednoznačně více povedlo Jablonci, který zvítězil vysoko 3:0. Liberečtí prožili totální zmar, za stavu 0:0 neproměnili penaltu a zápas dohrávali v deseti. V tabulce ePojisteni.cz ligy se zelenobílí vyhoupli do středu, Slovan stále bojuje o záchranu.</span></span></p> CELÝ SESTŘIH: Jablonec - Liberec 3:0. Domácí ovládli derby, střílel Tecl

„Chtějí nás zastrašit, je to nějaký jejich úkol, ale my se jich nebojíme. Půjdeme do toho jako do každého zápasu a když vyhrajeme, bude to pro nás jenom super,“ povídá zase útočník Jablonce Martin Doležal, který před dvěma a půl lety U Nisy jediným gólem típnul strašidelnou sérii dvaceti zápasů bez výhry na půdě rivala.

„Je to pro nás dobrá motivace. A říkal jsem to i hráčům v kabině,“ vrací se k liberecké touze skončit po 30. kole před Jabloncem jeho trenér Zdeněk Klucký.

Zároveň však upozorňuje na liberecký vzestup. „Ustálila se jim sestava, hrají skoro ve stejné. Myslím, že podávají slušné výkony. Na Spartě hráli velmi dobře, byli nebezpeční dopředu, měli spoustu šancí, musíme se dát pozor,“ připomíná poslední zápas, ve kterém Slovan padl na hřišti Sparty těsně 0:1.

RENTGEN: Dúbravka splňuje parametry špičkového moderního gólmana
<p>Liberecký brankář má velký podíl na tom, že už Slovan může v podstatě slavit záchranu. Slovák Martin Dúbravka totiž splňuje všechny požadavky na špičkového moderního gólmana: má výborný reflex, umí číst hru a je oprávněně sebevědomý při rozehrávce nohama. Není divu, že je o něj na přestupovém trhu velký zájem. Podívejte se na rozbor jeho hry v pravidelném pořadu iSport TV Rentgen.</p>

„Mají zkušeného Baroše, na stranách rychlé kraje, Vůch i Ekpai jsou rychlí, nepříjemní s balonem. Pod hrotem hraje rychlý Ševčík, na to všechno si musíme dát pozor. Máme výhodu, že proti nám nehraje Potočný, který má dobrou levou nohu,“ zmiňuje Klucký stopku pro libereckého útočníka za čtvrtou žlutou kartu.

„Liberec se každopádně dal dohromady a poslední kola naznačují, že jdou správným směrem. „Musíme k tomuto zápasu přistoupit s pokorou. Přestože jsme jim v posledních dvou vzájemných utkáních nastříleli sedm branek, hráče jsem upozorňoval, že tento zápas může mít úplně jiný rozměr,“ připomíná Klucký s podzimní výhrou 3:0 v lize i duel ze zimní ligy, kde v Mladé Boleslavi na umělé trávě rivala skolil 4:0.

Zdeněk Klucký před pěti lety slavil právě s Libercem jako asistent Jaroslava Šilhavého mistrovský titul, i proto se připojí k odchovancům Jablonce Vojtěchu Kubistovi a Ondřeji Mihálikovi, kteří za výhru slíbili spoluhráčům speciální prémii. „Pro nás pro odchovance je to mnohem víc než jakýkoliv jiný ligový zápas. Na podzim jsme pro kabinu za vítězství vypsali tatarák, takže to asi zopakujeme,“ uzavírá Kubista.

Jablonec - Liberec: Liberecký zmar trvá, Coufal dostal druhou žlutou a jde ven