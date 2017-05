Chyba Matějů? Nevím, co mu blesklo hlavou, řekl kouč. Plzeň věří dál v titul

Fotbalisté Viktorie Plzeň prožili zápas jako na kolotoči. S Mladou Boleslaví padali 0:3, na domácí kopačky se vkradla mizérie. Západočeši se ale vzpamatovali a ve skvělém finiši srovnali utkání na konečných 3:3. Co remíza znamená pro ligový finiš a boj o mistrovský pohár? „V titul věřím až do posledního kola,“ prohlásil na tiskové konferenci plzeňský trenér Zdeněk Bečka.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 67. Krmenčík, 79. Krmenčík, 90+1. Hejda Hosté: 17. Levin, 58. J. Kysela, 65. Jánoš Sestavy Domácí: Bolek – Matějů, Hejda, Hubník (C), Janža (62. Hájek) – Hořava, Hrošovský – Petržela, Ivanschitz (46. Krmenčík), Kopic (46. Pilař) – Bakoš. Hosté: Vejmola – J. Kysela (C) (82. Pauschek), Da Silva, Stronati, Fleišman – Takács, Levin – Jánoš, Přikryl, Mareš (89. Mebrahtu) – Železník (77. Čmovš). Náhradníci Domácí: Sváček, Hájek, Chrien, Kovařík, Pilař, Krmenčík, Poznar Hosté: Diviš, Matějovský, Chramosta, Čmovš, Pauschek, Mebrahtu, Nečas Karty Hosté: Mareš, Vejmola, Čmovš, Přikryl Rozhodčí Z. Proske – Z. Koval, J. Kříž Stadion Doosan Aréna, Plzeň Návštěva 10 488 diváků

Západočeši sice začali dobře, jenže hráči Boleslavi nazuli na páteční duel střelecké kopačky. „Boleslav dala z prvního vážnějšího útoku branku, trošku nás to opařilo. Po pěti, deseti minutách jsme se zase dostali do tempa, škoda, že jsme konec půle neokořenili branou,“ mrzelo plzeňského kouče Zdeňka Bečku, když připomněl nádhernou vedoucí trefu boleslavského Vladislava Ljovina.

Domácí do druhé půle vyslali na hřiště střídající Michaela Krmenčíka a Václava Pilaře. Jenže místo náporu za vyrovnáním přišla studená sprcha, když udělal hloupou chybu před vlastní brankou Aleš Matějů a Boleslav šla do dvoubrankového trháku.

Plzeň pak stáhla hru na tři obránce, jenže vzápětí dostala třetí gól a zdálo se být hotovo. Západočeši se ale díky drtivému finiši, kdy se dvakrát trefili Michael Krmenčík a jednou Lukáš Hejda, vrátili do zápasu a nakonec urvali bod za remízu 3:3.

Plzeň - Mladá Boleslav: Matějů fatálně chyboval a Kysela zvýšil na 2:0

„Věřili jsme, že jsme utkání schopní otočit, to se v posledních dvaceti minutách skoro podařilo a málem jsme vyhráli,“ litoval kouč Bečka. „Bohužel individuální chyby se opakují, musíme se nad tím zamyslet. V takovém zápase by si to neměl dovolit. Sám nevím, co mu v tu chvíli blesklo hlavou,“ nechápal Bečka zaváhání Matějů.

Pokud Slavia v sobotu zdolá Duklu, půjde do závěrečných dvou kol se čtyřbodovým náskokem. Z utkání v Mladé Boleslavi a s Brnem už bude týmu Jaroslava Šilhavého stačit jednou vyhrát, aby slavil mistrovský titul. „Když to zvládnou, potom už budou v luxusní situaci. Když ne, bude to stejné jako před dnešním zápasem. Jedou do Mladé Boleslavi, kde můžou také ztratit,“ zamýšlel se stoper Lukáš Hejda.

„Dostat doma tři góly, to je docela dost, Na druhou stranu dát tři góly za dvacet minut zase ukázalo charakter mužstva,“ dodal dvougólový útočník Michael Krmenčík. „Je to velké zklamání, v boji o titul jsme dva body ztratili,“ mrzelo Hejdu.

Západočeši i přes ztrátu s Boleslaví doufají, že mohou titul obhájit. „Musíme věřit až do posledního kola, Slavia má před sebou ještě tři zápasy, Může se stát cokoliv,“ prohlásil trenér Bečka. „Jsme Viktoria Plzeň, vždycky chceme bojovat o titul. Ať Slavia ztratí ve všech třech zápasech,“ přál si Krmenčík.

