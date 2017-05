VIDEO: Zlín - Jihlava 0:3. Velká výhra o záchranu bojujících hostů

Fotbalisté Vysočiny Jihlava vyhráli 3:0 ve Zlíně a dvě kola před koncem je od pásma sestupu dělí dva body. Svěřenci trenéra Josefa Jinocha dosáhli na první výhru na hřišti soupeře, na kterou čekali dlouhých 17 zápasů. Úvodní branku si dal obránce David Hubáček do vlastní sítě, další dva góly ve druhém poločase přidal Davis Ikaunieks. Zlín prodloužil sérii nevýrazných výsledků, když z posledních 14 kol porazil jen Bohemians a prohrál šest z posledních sedmi zápasů.

Trenér Zlína Páník vyřešil absenci zraněných ofenzivních hráčů zařazením Kopečného na hrot útoku společně s Holíkem. V sestavě Jihlavy musel Jinoch sáhnout ke dvěma změnám - zraněné Rosu a Zoubeleho nahradili Urdinov s Hronkem.

"Ševci" vstoupili do posledního domácího zápasu aktivněji a hned v úvodu zachraňoval brankář Rakovan, který tvrdou dělovku Hubáčka stačil v poslední chvíli vyrazit. Zachraňující se Jihlava ale rychle srovnala se svým soupeřem krok, středová řada postupnými útoky hrozila často po levé straně, kde se prosazovali Popovič s Ikaunieksem, který také zahrozil v desáté minutě, kdy se protáhl okolo obránce Pazdery a jeho střelu z úhlu stačil brankář Švenger vyrazit.

S výjimkou průniku Vukadinoviče se Zlín dostal na půlhodinu do útlumu. Vázla souhra, přechod do útočných akcí byl hodně zdlouhavý a nepřesný. Také Jihlava z optické mírné převahy nic nevytěžila. Zlín se probral až před přestávkou. Dvakrát se protáhl obranou soupeře Holík, jenž ale nedokázal přesně zakončit. Další šanci měl Kopečný, jehož hlavičku Rakovan vyrazil. Těsně před přestávkou unikl po pravé straně Fulnek, jehož centr se odrazil od obránce Hubáčka do vlastní sítě.

I když si Zlín počínal po změně stran aktivněji, do zakončení se přes pozorně bránícího protivníka nedostal. Jihlava spoléhala na brejky. V 61. minutě se po chybě domácí obrany dostal do šance Fulnek, který překonal i brankáře Švengera, ale míč stačil před cestou do branky vyhlavičkovat stoper Jugas.

Další hrubku domácích obránců potrestal v 63. minutě Ikaunieks, jenž tvrdou přízemní střelou přidal druhou branku. Snaha Zlína o případný zvrat jen končila v náznacích útočných akcí. Trápení Ševců vyvrcholilo v 80. minutě, kdy přidal Ikaunieks třetí gól. Jihlava si už pozornou hrou cennou výhru s přehledem ubránila.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 45+1. Hubáček (vl.), 63. D. Ikaunieks, 80. D. Ikaunieks Sestavy Domácí: Švenger – Pazdera (65. M. Mlýnek), Jugas (C), Bačo, Hubáček – Kopečný, Holík, Hnaníček, Bartolomeu (80. Janíček) – Fantiš (58. Beauguel), V. Vukadinovič. Hosté: Rakovan – Tlustý, Štěpánek, Krejčí, Urdinov – Fulnek (89. Záviška), Hronek (65. Dvořák), Vaculík (C), Popović – D. Ikaunieks, Rabušic (79. Duba). Náhradníci Domácí: Dostál, Beauguel, Janíček, Matejov, Chwaszcz, Mlýnek, Blanař Hosté: Hanuš, Mišůn, Dvořák, Batioja, Duba, Kryštůfek, Záviška Karty Domácí: Holík, Pazdera Rozhodčí Zelinka – Urban, Vlček Stadion Letná Návštěva 3373 diváků

Zlín - Jihlava: Bartolomeu po pěkné akci nahrál Hubáškovi, toho vychytal Rakovan

Zlín - Jihlava: Ikaunieks z úhlu trefil boční síť

Zlín - Jihlava: Rakovan s námahou hasil pokus Bartolomeua

Zlín - Jihlava: Holík zakončil nadějný postup nepřesnou střelou

Zlín - Jihlava: Fulnek nakopl balon z úhlu, ten s pomocí teče od Hubáčka prošel do brány, 0:1

Zlín - Jihlava: Jugas zaskočil v bráně a zabránil Fulnekovi skórovat

Zlín - Jihlava: Hosté bojují o záchranu ze všech sil, Ikaunieks se trefil po rohu, 0:2

Zlín - Jihlava: Krejčí si málem vstřelil vlastní gól, situaci ale zachránil

Zlín - Jihlava: Bartolomeu neúspěšně zkoušel prostřelil Rakovana

Zlín - Jihlava: Ikaunieks zvýšil přízemní střelou, 0:3