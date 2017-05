Posílí Sparta rivaly? O kapitána lvíčat Čermáka má zájem Slavia i Plzeň

V ePojisteni.cz lize se peče pikantní přestup hráče Sparty, o kterého stojí její dva úhlavní rivalové. Dvaadvacetiletý záložník Aleš Čermák je dlouhodobě v hledáčku Plzně, nyní svůj zájem deklarovala i Slavia. A nejsou bez šance. Kapitán české jednadvacítky má totiž na Letné smlouvu jen do příštího léta – a nemíní ji prodloužit.

„Adolf Šádek už vedení Sparty ohledně Čermáka kontaktoval,“ potvrdil deníku Sport zdroj z hráčova okolí zájem Viktorie, za kterou jedná její statutární ředitel. A do hry o kreativního záložníka se podle informací deníku Sport vložila rovněž Slavia, která shání náhradu za Antonína Baráka, jenž v létě zamíří do Udine.

Obě adresy mají samozřejmě šmrnc, neboť Plzeň i Slavia jsou hlavními konkurenty letenského klubu. Přesto nejde o žádné sci-fi, nýbrž celkem reálnou variantu. Důvodů je hned několik.

Tím hlavním je impulz od samotného hráče. Čermák chce totiž změnit vzduch, protože ve Spartě se mu ani na několikátý pokus nepodařilo proniknout do základní sestavy.

Probíhající jaro je toho ukázkovým důkazem. Když hned na jeho začátku odešel Bořek Dočkal do Číny, mělo se všeobecně za to, že ho v roli dispečera hry nahradí právě Čermák. Tím spíš, že o výhře 1:0 nad Bohemians rozhodl krásnou střelou z dálky. Jenže tím to zhaslo, mladý fotbalista s šikovnou levačkou se postupně ze základní sestavy vytratil a po nemoci se zpět zatím natrvalo nevrátil.

