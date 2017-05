Ztratí Zlín po triumfu esa? Jugas a Vukadinovič míří do Sparty

Triumf v MOL Cupu a postup do Evropské ligy utrhne lavinu změn ve fotbalovém Zlíně. Podle důvěryhodných zdrojů iSport.cz jsou kromě kouče Bohumila Páníka na odchodu dva klíčoví hráči - stoper Jakub Jugas (25) a záložník Vukadin Vukadinovič (26). Oba by měli posílit pražskou Spartu! Základní přestupová suma za oba borce má být na české poměry extrémně vysoká, údajně kolem 30 milionů korun, s bonusy se ještě částka může vyšplhat podstatně výš. „Se Spartou jsme předběžně domluvení,“ potvrdil dnes iSport.cz Vukadinovič. „Rád bych tam šel, věřil bych si,“ dodal. Definitivní stvrzení přestupů ale přijde nejspíš až ve chvíli, kdy Sparta oznámí jméno nového trenéra, který by měl mít šanci se k novým posilám vyjádřit.