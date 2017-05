Plzeň vyhrála pro Bystroně. V mládeži mi radil, smutnil spasitel Krmenčík

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 90+2. Krmenčík Sestavy Domácí: Melichárek – Jakub Šural, Pavlík, Kijanskas, T. Jablonský – Zavadil (C), Polák – Přichystal (85. Litsingi), Tašči, Lutonský – Řezníček. Hosté: Bolek – Hubník (C), Hejda (39. Matějů), Hájek, Limberský – Hořava, Hrošovský – Petržela (71. Poznar), Bakoš (56. Kopic), Pilař – Krmenčík. Náhradníci Domácí: Veselý, Buchta, Vraštil, Sedlák, Litsingi, Krejčí, Rybička Hosté: Sváček, Matějů, Kopic, Poznar, Kovařík, Chrien, Ivanschitz Karty Domácí: Řezníček, Zavadil Hosté: Hořava, Pilař, Bolek Rozhodčí P. Orel – Z. Dobrovolný, P. Antoníček Stadion Městský fotbalový stadión, Brno

Hráči se v pátek připravovali na duel v Brně, když se dozvěděli o tragické události. Bývalý západočeský obránce David Bystroň, který s týmem vyhrál v roce 2011 první historický titul a postoupil do Ligy mistrů, den před utkáním Plzně se Zbrojovkou spáchal sebevraždu.

„Během několika týdnů se to stalo už podruhé (život si 23. dubna vzal i bývalý plzeňský obránce František Rajtoral). Koncentrace na zápas byla stejná, chtěli jsme vyhrát a jsem rád, že i to vítězství můžeme věnovat Davidovi,“ řekl po vydřeném tříbodovém duelu se Zbrojovkou kapitán mužstva Roman Hubník.

Bystroňova smrt západočeskou kabinu zasáhla. „S Davidem jsme byli kamarádi, ještě když tady hrával a já jako mladý působil v mládeži. Něco mě chtěl naučit, dával mi nějaké rady. Je to hrozné, když si člověk takhle sáhne na život,“ smutnil Michael Krmenčík, autor spásné branky Viktorie.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Brno - Plzeň: Krmenčík v nastavení drží šanci na titul, Plzeň vede 1:0 • VIDEO iSport TV

V takovou chvíli jde jen velmi těžce přepnout myšlenky na boj o ligový titul. „Vidíte sám, že fotbal není jen o tom, abychom vyhrávali. V životě je nejdůležitější zdraví, když si takhle někdo sáhne na život, pro rodinu to musí být hrozné,“ hlesl nejlepší střelec Plzně. Na Bystroně si vzpomněli i plzeňští fanoušci, kteří v prvním poločase v hostujícím kotli skandovali jeho jméno.

Se zápasem můžou být v Plzni spokojení. V nastavení urvali důležitou výhru, když Kopicův průnik ve vápně zakončil Krmenčík. „Dneska to bylo těžké. Ale někdy stačí na gól jedna šance, tu musíte proměnit,“ uvědomoval si autor branky. „Dokud ještě šance je, musíme to využít a bojovat do poslední chvíle. To znamená vyhrát doma s Jihlavou a spoléhat na Brno, že se Slavií na Strahově uhrají alespoň bod. Doufám, že nás nezklamou,“ věřil 24letý útočník.

Výsledek bral i plzeňský kouč Zdeněk Bečka. „Jsme rádi, že jsme utkání zvládli a jsme v boji o titul. Samozřejmě jsme věděli, že to nebude jednoduché utkání, Brno je doma silné, hráli uvolněně, vždycky se nám tu špatně hraje,“ ocenil kvalitu soupeře. „Má výborné mužstvo, rychlé protiútoky, to by mohlo na Slavii platit,“ doufal Bečka, že Zbrojovka příští týden zvládne vzít Slavii body a otevře Plzni cestu ke třetímu titulu po sobě.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Brno - Plzeň: Krmenčík upadl v souboji s Kijanskasem, penaltu nevybojoval • VIDEO iSport TV