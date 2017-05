Zákrok roku? Hrubý čaroval a mluvil o štěstí, překazil oslavu s nosem

Tepličtí remizovali v Jablonci 0:0, i bod však může v konečném zúčtování hodně znamenat. Pokud totiž v posledním kole Na Stínadlech porazí Duklu, Boleslav musí v Liberci zvítězit, aby odrazila teplický atak a udržela čtvrtou příčku znamenající Evropskou ligu.

„Je to otevřené na obě strany. Nemáme to ve svých rukou, ale jsem strašně rád, že pro lidi i pro nás se to odehraje až v posledním kole na hřišti,“ pověděl teplický kouč Daniel Šmejkal po bezbrankové remíze v Jablonci.

Ano, tým z lázeňského města stále nemá Evropu jen ve své moci, ale díky tomuto bodu mu v případě triumfu nad Duklou stačí jakákoliv ztráta Mladé Boleslavi. Bez něj by nutně potřeboval výhru Liberce, teď se spokojí i s plichtou.

„Když jsme slyšeli výsledek z Boleslavi (1:2 se Slavií), tak bodík je pro nás určitě zlatý, máme o co hrát do konce,“ radoval se teplický kapitán Admir Ljevakovič. A mohlo být i lépe, byť je nutno říci, že pod Ještědem určitě nebyly lepším týmem! Jenže Teplice dvakrát vystřelily na branku, ale pokaždé byly gólu nesmírně blízko.

Poprvé v osmé minutě, kdy Ljevakovič napřáhl z hranice pokutového území a gólman Vlastimil Hrubý tečovanou střelu jen reflexivně nohou vykopl na tyč.

<p><span id="docs-internal-guid-1666cd8f-2702-def5-5db1-3f4419057b22"><span>Teplice zažívají fotbalovou renesanci a beznadsázky je můžeme označit za překvapení jara. Znovu po letech se Na Stínadlech útočí na Evropské poháry a Mladá Boleslav se ještě bude muset pěkně ohánět, aby čtvrtou příčku před teplickými uhájila. Žádný z týmů nedokázal vstřelit gól a tak si rozdělily po bodu. Na to, kdo bude v příštím roce hrát evropské poháry si musíme počkat až do posledního kola epojištění.cz ligy.</span></span></p>

„Reagoval jsem na střelu doleva, jenže Luďa Pernica do toho vložil nohu a šlo to na druhou stranu. Jen jsem tam strčil nohu a naštěstí mě to trefilo. Dalším štěstím bylo, že se to odrazilo od tyčky. A další, že to jelo celou dobu po čáře a tam jsem to chytnul. Toho štěstí se tam sešlo strašně moc,“ culil se Hrubý. „Už jsem chtěl vyndat červený nos,“ připomenul Ljevakovič svou tradiční oslavu vstřelené branky. „Asi zákrok roku,“ pochválil zase parťáka jablonecký záložník Vojtěch Kubista.

Čtvrt hodiny před koncem zazvonilo tentokrát břevno jablonecké branky, když po rohovém kopu znovu tečovanou střelu Hrubý vytáhnul na brankovou konstrukci. „Kopali roh, dávali to na přední, kde to zase Luďa Pernica tečoval,“ popsal svůj druhý zásadní zákrok Hrubý.

Jinak však moc práce neměl, Jablonec hosty přehrával a byl více na míči, kopal hned dvanáct rohových kopů, jenže bez efektu. Největší šanci nedal v závěru střídající žolík Ondřej Mihálik. Teplice tak zůstaly ve hře o Evropskou ligu, o kterou si to v posledním kole rozdají s Duklou a na dálku s Mladou Boleslaví, která hraje v Liberci.