Zavadilova rozlučka: Od Brna dostal finále Evropské ligy, mrzela ho Plzeň

Brněnský záložník Pavel Zavadil neskrýval velké zklamání ze smolné sobotní porážky 0:1 v utkání předposledního kola fotbalové ligy s Plzní. Zápas pro devětatřicetiletého záložníka představoval rozlučku s domácím publikem, protože po sezoně zamíří do Opavy, kde bydlí.

"Mrzí mě, že jsme neudrželi alespoň remízu. Dostat v devadesáté minutě gól je smutné, k tomu v mém posledním zápase před domácími fanoušky v Brně. Takový je ale fotbal. Někdy hodně krutý. Je to obrovská škoda," litoval Zavadil.

Před utkáním dostal od klubového majitele Václava Bartoňka letenku do Stockholmu se vstupenkou na středeční finále Evropské ligy mezi Manchestrem United a Ajaxem Amsterodam.

"Dárek mě potěšil. Ve Švédsku jsem navíc prožil velkou část své kariéry, takže se tam rád podívám. Ale zatím se mi v hlavě stále honí nepovedená rozlučka," poznamenal Zavadil, který působil ve švédských klubech Mjällby, Östers či Örgryte. Právě ze Švédska v létě 2012 zamířil do Brna. Hrával také za Drnovice, Spartu Praha, Příbram, Ostravu, Maccabi Haifa a Aris Soluň.

<p dir="ltr"><span>Plzeň měla namále. Proti Brnu předvedli Západočeši těžkopádný výkon, jako už v několikátém zápase na jaře. Naděje Viktorie na titul zachránil až v nastaveném čase Michael Krmenčík, který trefil výhru 1:0. Plzeň tak stále šanci má, v posledním kole ale musí uhrát o dva body víc než Slavia. </span></p>

"Celý zápas jsme hráli dobře. Věděli jsme, že s Plzní se nemůžeme pustit do úplně otevřené partie. Výborně jsme bránili i se posouvali. Před koncem jsme měli vyloženou šanci, kterou jsme neproměnili. Za dvě minuty po ní se to zkazilo," smutnil Zavadil. "Hráli jsme naplno až do devadesáté minuty. Možná jsme doplatili na menší koncentraci," podotkl.

Přitom v samém závěru utkání měl trenér Brňanů Svatopluk Habanec nachystáno střídání, které by pozdrželo hru. Čtvrtý rozhodčí držel u pomezní čáry tabulku s číslem sedm, které nosí v brněnském týmu právě Zavadil. Podle scénáře měl ještě v závěru sklidit ovace diváků. Jenže na střídání nedošlo.

"Chtěl jsem ve svém posledním brněnském zápase vyhrát. Nebo alespoň udržet remízu. Abychom z toho měli všichni dobrý pocit. Nervózní jsem nebyl, jen jsem cítil zodpovědnost. Bohužel se rozlučka nevydařila," dodal Zavadil, který za pět sezon v brněnském dresu odehrál 117 utkání a vstřelil v nich 17 branek.