Případ Příbram: 20 let v lize a druhý sestup. Řeší se, co bude dál

Dvacet let v lize a druhý sestup. Na Příbram to padlo v Jihlavě, kde uhrála remízu 1:1 po výkonu, který měl jednoznačně prvoligové parametry. Starkův klub však jde dolů, nedohnal obří podzimní manko. „Nevím, co bude, až přijdu v pondělí do práce,“ přiznal kouč Kamil Tobiáš, který má ještě na rok smlouvu a rád by u mužstva zůstal.

Nikdo v Příbrami neví, co se stane. Bossové se teprve sejdou a nastíní strategii. Pokud se stane cílem rychlý návrat do nejvyšší soutěže, perspektivní kádr by se nemusel rozpadnout. I když odchod takového Tomáše Pilíka je vysoce pravděpodobný. „Když bude dobrá nabídka pro mě i pro klub, k dohodě by dojít mohlo. Možností je víc,“ uvedl mistr přímých kopů po smutném podvečeru na Vysočině. „Do fotbalu mám pořád chuť,“ vzkázal pro změnu kapitán Jan Rezek.

Záchranu si Středočeši projeli na podzim. Přezimovali s osmi body poslední, prakticky odepsaní. Jenže se nezlomili, po výměně kouče se vrátili do hry. V Jihlavě mohli soka rozsekat, udržet naději na zázrak. „Podali jsme asi nejlepší výkon,“ věděl Rezek. „Měli jsme velkou převahu, místy drtivý tlak. Škoda, že jsme nedali vyrovnávací gól dřív, v nějaké šedesáté sedmdesáté minutě,“ povzdechl si Tobiáš. „Potřebovali jsme tři body, abychom žili. Je to obrovské zklamání, ale nemáme se za co stydět. Tady jsme ligu neprohráli,“ dodal.

Nástupce Petra Rady z klubu, jehož budoucnost je na hraně, neutíká. Po nedělním volnu povede dnes další trénink, v sobotu dokončí sezonu zápasem se Zlínem. V tu chvíli už by mohl tušit, na co se má připravit. Bude Příbram živořit ve FNL, anebo vyhlásí okamžitý útok na postup? „Když se bude chtít klub vrátit, chtěl bych být tím, kdo tým povede,“ vzkázal jasně devětatřicetiletý kouč, jenž byl nadšený z úsilí svých svěřenců.

Ti se v Jihlavě vydali, na vítězný gól sahali ještě při poslední akci. Soka, který urputně bránil remízu, drtili. „Hráči tam nechali srdíčko,“ ocenil. Zároveň věděl, že na sestup bylo zaděláno jindy. Mnohem dřív. Tehdy u toho ještě Tobiáš nebyl. „Všichni víte, jaký jsme měli začátek. Na jaře jsme se z toho snažili vyždímat maximum. Kdyby se udělalo tolik bodů i na podzim, tak bychom se v lize zachránili,“ byl přesvědčen.

Spásu naopak slaví na Vysočině, kde rozjeli ročník podobně bídně jako jejich sobotní sok. „Úleva, ale pro fanouška asi nic moc,“ ohodnotil střelec Petr Hronek partii s Příbramí. Nemělo cenu nic lakovat, domácí měli ranec štěstí. „Asi jsme se báli, psychika na nás dolehla. Byla to nejtěžší sezona, kterou jsem v Jihlavě zažil,“ ulevil si běhavý záložník, jehož hlavička v 7. minutě de facto rozhodla o šťastném konci trudných měsíců.