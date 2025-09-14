Kričfalušiho debut v Baníku: skočil do vody a plaval. Přestup konzultoval se Šínem
Předešlé dny měl Ondřej Kričfaluši skutečně turbulentní. Mezi kvalifikačními zápasy české jednadvacítky se Skotskem a Gibraltarem se definitivně upekl jeho přesun do Baníku. Hned poté, co se defenzivní univerzál z reprezentační akce vrátil, naskočil do svého prvního ligového utkání v sezoně. Paradoxně proti Liberci, který měl ještě před pár dny o jeho služby enormní zájem. Kričfalušiho premiéra úspěšná nebyla, Slezané padli 0:2 a jejich krize trvá.
Překvapilo vás, že jste šli s Davidem Plankou rovnou do základní sestavy?
„Nečekal jsem to, ale trenér s námi hned po našem příchodu mluvil, že skočíme do vody a budeme plavat. Bohužel, týmový výkon nebyl takový, jaký bychom si představovali, a hlavně kvůli tomu je výsledek takový, jaký je. Věřím, že hned ve středečním zápase s Teplicemi se z toho dna odlepíme a už se tady bude zase jen vyhrávat.“
Pomohla vám do sestavy absence nemocného Jiřího Bouly?
„Jo, stoprocentně. Samozřejmě nevím, jak to měl trenér naplánované, kdyby byl Boulis zdravý, ale určitě to tomu pomohlo.“
Proti Liberci jste nastoupil jako defenzivní záložník, ale zvyklý jste i na pozici stopera. Kde se vám hraje lépe?
„Nevadí mi to ani na jednom postu, takže to neřeším. Jsem rád, když hraju.“
Už jste s trenérem Hapalem mluvil o roli v týmu?
„Úplně jsem se s trenérem ještě nebavil. On ví, že můžu alternovat na více postech, ostatně s tím jsem sem přicházel. Zatím jsme se bavili jen o tomto zápase. Uvidíme, jak to bude dál.“
Na začátku jste zmínil, že týmový výkon nebyl takový, jaký jste si představovali. Čím to bylo?
„Myslím si, že v prvním poločase jsme měli dost šancí na to, abychom nějaký gól dali, ale koncovka se nám úplně nedařila a zbytečně jsme inkasovali. Dostali jsme gól hned ve druhé minutě ze standardky, což se stát nesmí. Druhý gól byl taky po nějaké chybě, takže pak už se to otáčí těžko. Ve druhé půli jsme si měli vytvořit větší tlak.“
Jak jste vůbec nové angažmá přijal?
„Řešilo se to vlastně na repre srazu, kde jsme se s Plankičem dozvěděli, že sem pojedeme už na zdravotní prohlídku. Já jsem se po podpisu smlouvy celý zbytek repre srazu do Ostravy těšil. Nebylo to tak, že bych to jen přijal. Těšil jsem se sem.“
Konzultoval jste váš příchod do Baníku i s reprezentačním parťákem Matějem Šínem?
„Řešili jsme to dost, protože si troufnu říct, že jsme právě z nároďáku hodně dobří kamarádi. Ptal jsem se ho na hodně věcí. On mi Baník doporučil s tím, že je tady všechno na top úrovni, což se mi za ty tři dny jenom potvrzuje. I Šíňas měl velkou zásluhu, že jsem si vybral zrovna Baník.“
Jak na vás napoprvé zapůsobili fanoušci?
„Atmosféra je tady fantastická. Už když jsem tady jezdil jako protihráč, míval jsem husí kůži. Potvrdilo se mi to, teď jsem ji měl znovu. Fanoušci byli úžasní. Jen mě mrzí, že jsme nedokázali dát nějaký gól, ale věřím, že se to všechno otočí.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|3
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|4
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|10
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|11
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|12
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|13
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|14
Ostrava
|6
|1
|1
|4
|4:7
|4
|15
Teplice
|7
|1
|0
|6
|8:16
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu