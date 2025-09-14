Výborný a skromný Isife. Má vysoký potenciál, řekl kouč Dukly o posile Slavie
Je dobrý. Už teď hodně dobrý. Samuel Isife (21) ve Zlíně prokázal, proč ho na poslední chvíli koupila Slavia. V první půli byl mladý Nigerijec suverénně nejlepším hráčem Dukly a pomohl jí k remíze 1:1. Na pravém kraji obrany se dostával i do koncovky, kde narážel na brankáře Stanislava Dostála.
Do zimy ještě bude v Dukle. Pak se přesune do Edenu. Pro Samuela Isifeho nachystal osud obří výzvu. Ještě v minulé sezoně přitom hrál druhou ligu za Vlašim. A teď už je hráčem mistra, pro menší pražský klub jde o rekordní transfer. „Bavíme se s ním,“ uvedl kouč David Holoubek. „Sami je hodný, skromný kluk. Váží si toho, že s námi může být. Tým mu pomohl ke skvělému přestupu do velkého týmu, který hraje Ligu mistrů. Nedokážu si představit, že by tady někdo půl roku byl a nepracoval by. To nejde,“ zdůraznil.
Případná obava o pracovní nasazení se Isifeho vůbec netýká. Podle Holoubka je správně nastavený, nic nevypustí. Ve Zlíně byl poločas dominantní. Po pauze šel s výkonem dolů stejně jako celý soubor z Julisky. „Zase odehrál velmi slušný zápas,“ chválil trenér. „Jak jste si asi všichni všimli, jeho potenciál je velmi vysoký. Pak bude na Jindrovi (Trpišovském), jak si Sama vyladí a připraví. Může se stát, že zpočátku nebude ve velké konkurenci vůbec hrávat. Tohle budou pro něj další výzvy,“ poukázal Holoubek, jehož tým zastavil v cestě za vítězstvím na hřišti nováčka fantastický gólman Dostál.
Zlínský fantom opět ukázal, že je ve střetech jeden na jednoho možná nejlepší v lize. Dvakrát vychytal právě Isifeho, jednou únik Cissého. Překonal ho pouze po skvělé individuální akci levý bek Zlatan Šehovič. „Zlín je velmi agresivní soubojový tým, ale připravili jsme se na to,“ shrnul Srb.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|3
Jablonec
|8
|5
|3
|0
|12:5
|18
|4
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|10
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|11
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|12
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|13
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|14
Ostrava
|6
|1
|1
|4
|4:7
|4
|15
Teplice
|7
|1
|0
|6
|8:16
|3
|16
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|8:18
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu