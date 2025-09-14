Vecheta: Lidi se mě pořád ptali, proč zrovna Pardubice. Těším se na Botose
Premiéru v novém dresu má za sebou, leč neúspěšnou. Ani Filip Vecheta, se třinácti brankami čtvrtý nejlepší střelec Chance Ligy v minulé sezoně, nepomohl Pardubicím k premiérové výhře tohoto ročníku. V Jablonci (2:3) se dvaadvacetiletý hroťák neprosadil přes kapitána Tekijaškiho.
Kolikrát jste vůbec musel lidem odpovídat, proč jste si vybral zrovna Pardubice?
„Hodněkrát, lidi se mě na to pořád ptali. Ale to je asi tak všechno, co k tomu řeknu.“ (úsměv)
A neříkal jste si po první půli, kterou jste prohráli 0:3, kam jste to vlezl?
„Ne, to určitě ne. Spíš jsem byl frustrovaný z toho, jak jsme hráli. Ale určitě jsem si neříkal, kam jsem to šel. Vůbec. Stoprocentně jsem rád, že jsem tady. Troufám si tvrdit, že přijdou lepší dny a zápasy. Kvalitu na to máme.“
Nicméně první poločas to příliš neukázal...
„Nepovedl se nám, dostali jsme strašně rychlé góly, což nás tam položilo. Hodně nedostatků, sám od sebe jsem taky čekal, že pomůžu víc. Do druhé půle už jsme vletěli trochu jiným způsobem, víc akcí, kombinací se začalo dařit. Celková energie týmu stoupla, zasloužili jsme si i třetí branku. Bohužel to nedopadlo.“
Jak se vám hrálo po dvou měsících s takovou minutáží (144 minut za 7 ligových kol)?
„Nebylo to úplně nejjednodušší, zvlášť když zrovna v prvním poločase nás Jablonec hodně přehrával. Snažil jsem se presovat, běhal jsem ze strany na stranu, trochu se to pak po změně stran zlepšilo. Dalo nám to zabrat. Dlouho jsem nehrál takhle větší minutáž, potřebuju se do toho taky dostat na sto procent. Ale věřím, že všechno do sebe zapadne, noví kluci taky.“
Těšíte se na spolupráci s Botosem, že?
„Určitě, stoprocentně. S Botym se známe, loňská půlka sezony nám strašně prospěla, všechno si v Karviné sedlo. Jsme sehraní, těším se, až bude na sto procent ready a pomůže nám. Snad si to ťukneme jako dřív.“
A s Teahem?
„Taky, stoprocentně! Divine je výborný na balonu, dokáže dostat míče do meziprostorů, má skvělé přihrávky. Když si to s Botosem, Teahem a dalšími sedne a sehrajeme se, může to být zajímavé.“
Mimochodem, jak se hraje útočníkovi na vynikajícího Tekijaškiho?
„Je to hodně nepříjemný hráč, nenechal mě pomalu se ani hnout. Byl na mě hodně nalepený. Počítal jsem s tím, párkrát jsem tam chtěl sklepnout balon, ale přečetl mě z pravé strany a jemu se to odrazilo přímo do běhu. Na jednu stranu chyba, na druhou smůla, protože z toho padl i gól. Ale je to výborný obránce.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|3
Jablonec
|8
|5
|3
|0
|12:5
|18
|4
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|10
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|11
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|12
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|13
Slovácko
|8
|1
|2
|5
|4:10
|5
|14
Ostrava
|6
|1
|1
|4
|4:7
|4
|15
Teplice
|7
|1
|0
|6
|8:16
|3
|16
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|8:18
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu