Tekijaški nedal Vechetovi šanci, Zorvan na Beranově pozici. Střihavka ven!?

Tekijaški nedal Vechetovi šanci, Zorvan na Beranově pozici. Střihavka ven!?
Brankář Jáchym Šerák inkasoval třikrát v prvním poločase
Brankář Jáchym Šerák inkasoval třikrát v prvním poločase
Lamine Jawo dal v prvním poločase dvě branky a na jednu nahrál
Jan Chramosta a Lamin Jawo slaví gól do sítě Pardubic
Jan Suchan z Jablonce bojuje o míč s pardubickým Samuelem Šimkem
Filip Zorvan při svém debutu za Jablonec
Brankář Jan Hanuš v akci proti Pardubicím
PRVNÍ DOJEM MICHALA KVASNICI | Po zápasu Jablonce, který pod novým majitelem Jakubem Střeštíkem na Střelnici nad Pardubicemi zvítězil 3:2, se s jeho hodnocením přihlásil redaktor Michal Kvasnica. Oba týmu byly v přestupovém období hodně aktivní, jak si dnes vedly posily? Dvěma brankami a asistencí se blýsknul domácí útočník Lamin Jawo, kteří další hráči odvedli dobrý výkon? A na co se zeptá trenérů na následné tiskové konferenci? Nejen to jsme probrali v tradičním Prvním dojmu pro předplatitele Ligy naruby a Premium isport.cz.

Dvěma brankami a asistencí se blýsknul domácí útočník Lamin Jawo, kteří další hráči odvedli dobrý výkon? A na co se zeptá trenérů na následné tiskové konferenci?

Celý První dojem si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

