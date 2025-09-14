Tekijaški nedal Vechetovi šanci, Zorvan na Beranově pozici. Střihavka ven!?
PRVNÍ DOJEM MICHALA KVASNICI | Po zápasu Jablonce, který pod novým majitelem Jakubem Střeštíkem na Střelnici nad Pardubicemi zvítězil 3:2, se s jeho hodnocením přihlásil redaktor Michal Kvasnica. Oba týmu byly v přestupovém období hodně aktivní, jak si dnes vedly posily? Dvěma brankami a asistencí se blýsknul domácí útočník Lamin Jawo, kteří další hráči odvedli dobrý výkon? A na co se zeptá trenérů na následné tiskové konferenci? Nejen to jsme probrali v tradičním Prvním dojmu pro předplatitele Ligy naruby a Premium isport.cz.
