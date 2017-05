Italský kouč Sparty: Právník, co se učil v AS Řím, v Interu střídal Ranieriho

Podruhé v novodobé historii, nepočítáme-li slovenské sousedy, vsadila Sparta na zahraničního trenéra. Od příští sezony ji povede italský kouč Andrea Stramaccioni. Co je 41letý elegán zač? Velký fotbal vinou vážného zranění nikdy nehrál, s trénováním začínal v rodném Římě, avšak velké jméno si udělal až v Interu Milán, kde nahradil Claudia Ranieriho. Podívejte se, kdo bude od léta řídit jeden z největších českých klubů.

Vystudoval práva, kariéru stoplo zranění

Profesionální kariéru v dresu Boloni mu překazilo vážné zranění kolene, když mu bylo pouhých dvacet let. Tehdy se Stramaccioni rozhodl pro studium na jedné z neprestižnějších univerzit v Římě La Sapienza a vystudoval práva. Láska k fotbalu ho však neopustila a tak se začal věnovat trénování v amatérských klubech, kde se mu dařilo.

Začínal v AS, přetáhl ho Inter

V roce 2005 si Stramaccioniho všimli v AS Řím a mladý trenér vedl v klubu dorostenecké výběry, které dovedl k několika mistrovským titulům. Při studiu licence A se potkal s Robertem Samadenem, ředitele akademie Interu a ten jej po dvou letech přátelství přetáhl z AS do Milána, kde se Stramaccioni ujal juniorského týmu.

U dospělých střídal Ranieriho, nevydržel v Udine ani v Řecku

V dospělém fotbale začal zhurta, v březnu roku 2012 nahradil coby úspěšný dorostenecký kouč v milánském Interu odvolaného Claudia Ranieriho. V tom se jeho příběh podobá Davidu Holoubkovi, který na podzim dovedl Spartu k postupu ze základní skupiny Evropské ligy, načež byl po bídném vstupu do jara odvolán. I s tím detailem, že Stramaccioni tehdy musel pracovat na výjimku, neboť postrádal potřebnou licenci.

Jen na prestižní štaci vydržel déle, konkrétně do konce sezony 2012/13. Tu však Inter uzavřel na devátém místě, což zaplatil Stramaccioni vyhazovem. Zklamáním bylo i 16. místo s Udine, kde tak působil pouze jedinou sezonu.

A nezdarem skončilo i jeho poslední angažmá v Panathinaikosu, s kterým loni na podzim uhrál v pěti utkáních Evropské ligy pouhý bod, načež byl na začátku prosince nahrazen Marinem Ouzounidisem. Kontrakt s řeckým velkoklubem do léta příštího roku mu však běžel dál, na jeho předčasném ukončení se dohodl teprve nyní, aby měl volné ruce pro jednání se Spartou.

S čím přijde do Sparty?

S největší pravděpodobností si sestaví nový realizační tým, v němž budou mít jeho krajané zřejmě velmi početné zastoupení. Hlavním jazykem v kabině by se v tom případě stala angličtina.

Otázkou je i přehled, jaký Stramaccioni o kádru Sparty a celém českém fotbale má. Letmý obrázek si mohl udělat prostřednictvím pokročilých statistik a videozáznamů, aktuální informace o silných a slabých stránkách týmu mu dodali i jeho budoucí asistenti, kteří na jaře osobně sledovali několik zápasů Davida Lafaty a spol.

Vedení Sparty si od něj slibuje, že bude všem hráčům měřit stejně, zavede v tréninku či přípravě západoevropské standardy a otevře klubu dveře na přestupový trh v Itálii, Španělsku či Francii, kde se v tamních druholigových soutěžích dají najít kvalitní a cenově dostupné posily.