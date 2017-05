Plzeň na lovu! Z Brna získá Řezníčka, prioritou je sparťan Čermák

Co se týče posil, prioritou číslo jedna je příchod šikovného středopolaře Aleše Čermáka, který by mohl v rozestavení 4–2–3–1 zaujmout pozici desítky pod hrotem. Na západě Čech si hodně slibují zejména od případné spolupráce s uzdraveným Václavem Pilařem. Jednání se Spartou o Čermákovi ale nebudou jednoduchá, ve hře je navíc i Slavia. Samotný hráč ale údajně preferuje Plzeň.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Sparta - Bohemians: Čermák se trefil nádherně z dálky a Sparta vede 1:0 • VIDEO iSport TV

Ofenzivní linii, která v této sezoně notně strádá, vyztuží brněnský bombarďák Jakub Řezníček. Kolem důrazného střelce kroužila Plzeň delší dobu, zájem avizovala rovněž Sparta. Řezníček ale už dnes podstoupí lékařskou prohlídku, a vše by tedy mělo dospět do finále. Další variantou by pak mohl být Nikolaj Komličenko, jenž na sebe upozornil v dresu Liberce. To je ale spíše nouzové řešení.

Vrba zároveň potřebuje vyřešit i situaci ve středu pole. S ohledem na dramatický pokles formy Patrika Hrošovského hledá Plzeň variabilního polaře, podle informací Sportu ho našla v Ibrahimu Traorém, který odehrál skvělou sezonu ve Zlíně. Osmadvacetiletý hráč z Pobřeží Slonoviny má skvělý pohyb, umí pracovat na velkém prostoru a rozumí si s balonem. Středové řadě mistra by dodal ohromnou sílu.

Příchody ale budou doprovázet také početné odchody. A dojde i na velká jména.

